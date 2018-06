Sztafeta Niepodległości

Dwa 24-osobowe zespoły złożone z żołnierzy i pracowników Wojsk Obrony Terytorialnej pobiegną w sztafecie niepodległości wzdłuż królowej polskich rzek. Startując ze źródeł i ujścia Wisły, po przebiegnięciu blisko 1100 kilometrów zespoły spotkają się w Warszawie, by w ten sposób uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości.

Sztafeta odbędzie się w dniach 11-14 sierpnia br., w przededniu Święta Wojska Polskiego, wpisując się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Skład podstawowy sztafety będzie złożony z żołnierzy i pracowników WOT, ale do przebiegnięcia części etapów zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji współpracujących z WOT oraz aktywnie biegający członkowie lokalnych społeczności.

Skład podstawowy sztafety będzie liczył 48-osób i zostanie podzielony na dwie grupy zadaniowe: ŹRÓDŁO i UJŚCIE. Po dwóch zawodników z każdej grupy będzie musiało pokonać 10 kilometrowe odcinki w tempie co najmniej 7 min/km. Bieg będzie odbywał się całodobowo, a trasa będzie przebiegała jak najbliżej koryta Wisły. - W Wojskach Obrony Terytorialnej pełnią służbę pełni pasji ochotnicy. Daje to spore możliwości w wytyczaniu nowych standardów w obszarze aktywnego kształtowania sprawności fizycznej i postaw patriotycznych. 100-lecie odzyskania niepodległości to dobry czas na niełatwe wyzwania, stanowiące próbę naszych charakterów. Będzie to również wyraz hołdu dla tych, którym tę wolność zawdzięczamy – powiedział odnosząc się do organizacji przedsięwzięcia dowódca WOT gen. bryg. Wiesław Kukuła.