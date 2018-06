Polska efektywnie wykorzystuje programy UE dotyczące obronności

Szef MON powiedział, że Polska wychodzi z założenia, żeby maksymalnie wykorzystać możliwości jakie są stworzone w ramach PESCO. - Szczególnie przywiązujemy wagę do programu military mobility, dotyczącego mobilności wojskowej. To jest ważne z punktu widzenia szybkiego działania w sytuacji kryzysowej – mówił minister.

Szef MON pytany o Europejską Inicjatywę Obronną zaznaczył, że nie jest to inicjatywa ani NATO ani UE. - My koncentrujemy swoje siły i środki w ramach NATO i UE. Realne zdolności obronne osiągamy dzięki syntezie kilku składników – dzięki temu, że Wojsko Polskie staje się silniejsze, jest lepiej uzbrojone i jesteśmy w NATO. To jest klucz do tego, żeby zapewnić Polsce i Polakom bezpieczeństwo. UE ze swoimi programami stanowi wsparcie, a my musimy je wykorzystywać. Dla nas najważniejsze jest zapewnienie realnego bezpieczeństwa, a to się dzieje w ramach NATO i w ramach UE – podkreślił minister.

Podczas wizyty w Luksemburgu odbyły się również bilateralne spotkania ministra Mariusza Błaszczaka z szefami resortów obrony Hiszpanii - Margaritą Robles Fernández i Włoch - Elisabettą Trentą.

PESCO (permanent structured cooperation) - stała współpraca strukturalna w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Umożliwia państwom członkowskim UE ściślejszą współpracę w zakresie bezpieczeństwa i obrony, wspólny rozwój potencjału obronnego, inwestowanie w te same projekty lub zwiększenie udziału i gotowości operacyjnej sił zbrojnych.

Źródło: MON