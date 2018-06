Bałtyckie targi zbrojeniowe

To ogromnie ważne, aby przy modernizacji armii korzystać z możliwości, które oferują polskie przedsiębiorstwa, a znaczna część naszych firm jest już gotowa sprostać trudnym wymaganiom wojska – mówił Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, otwierając dziś w Gdańsku bałtyckie targi zbrojeniowe Balt Military Expo. Imprezie towarzyszy konferencja naukowa NATCON.

Przez najbliższe trzy dni, od 25 do 27 czerwca, na terenie gdańskiego centrum wystawienniczego AmberExpo królować będzie sprzęt przeznaczony dla marynarki wojennej oraz wojsk specjalnych. Obejrzeć można różnego typu radary i sonary, systemy do zwalczania okrętów podwodnych, systemy dowodzenia i łączności, morskie roboty, torpedy i bomby, samoloty i śmigłowce przeznaczone do zadań morskich, wyposażenie dla nurków i komandosów morskich.

Patronat nad Balt Military Expo, organizowanymi przez Międzynarodowe Targi Gdańskie, objął w tym roku prezydent Andrzej Duda. W imieniu zwierzchnika sił zbrojnych targi otworzył uroczyście Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Minister podkreślał, że Balt Military Expo to dobre miejsce do promowania polskiej zbrojeniówki, która ma kluczowe znaczenie w procesie unowocześniania rodzimej armii. – To ogromnie ważne, aby przy modernizacji armii korzystać z możliwości, które oferują polskie przedsiębiorstwa, a znaczna część naszych firm jest już gotowa sprostać trudnym wymaganiom wojska – mówił Paweł Soloch. Szef BBN-u dodał, że marynarka wojenna należy do tych rodzajów sił zbrojnych, które ze szczególną nadzieją i niekiedy niecierpliwością, czekają na proces modernizacji.

Podczas targów przedstawiciele Marynarki Wojennej RP, z nowym inspektorem MW kadm. Jarosławem Ziemiańskim na czele, mogli zapoznać się z ofertą przemysłu – głównie zagranicznego – dla naszej floty wojennej. Na Balt Military Expo swoje produkty pokazuje 140 wystawców. Najnowsze okręty podwodne prezentują wielkie zachodnie koncerny zainteresowane dostarczeniem nam tego typu konstrukcji w ramach programu „Orka”. Są wśród nich francuski Naval Group (okręty Scorpene), niemiecki TKMS (okręty klasy U-212) oraz szwedzki Saab (okręty A-26).

Poza wymienionymi koncernami swoje najnowsze produkty morskie prezentują w Gdańsku m.in. BAE System (systemy uzbrojenia pokładowego), Kongsberg Defense & Aerospace (promujący najnowszą wersję pocisków NSM), Leonardo (prezentujący całą rodzinę morskich śmigłowców), MBDA (z najnowszymi pociskami przeciwokrętowymi). Na targach swoje wyroby dla Marynarki Wojennej RP i wojsk specjalnych pokazuje również Polska Grupa Zbrojeniowa.

Od ośmiu edycji częścią targów jest Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” NATCON. W tym roku trzy dni obrad podzielone zostały na trzy bloki tematyczne. Pierwszy – „Morskie systemy walki” – poświęcony będzie m.in. platformom morskim, powietrznym i brzegowym, systemom uzbrojenia oraz systemom C4ISR. Drugi blok tematyczny – „System bezpieczeństwa morskiego” – będzie okazją do przeanalizowania ochrony portów i infrastruktury krytycznej, ochrony żeglugi, wsparcia nawigacyjnego i hydrograficznego. Ostatni z bloków – „Eksploatacja techniki morskiej” – to okazja, by pochylić się nad problemami dotyczącymi m.in. użytkowania systemów symulacyjnych i trenażerów oraz certyfikacji wyrobów obronnych.

Na targach, które potrwają do 27 czerwca, swoje stoisko ma również „Polska Zbrojna”, będąca patronem medialnym imprezy. W boksie A11 w hali A można otrzymać nie tylko aktualne wydanie miesięcznika, ale również wydanie specjalne towarzyszące Balt Military Expo. Dla czytelników, którzy nie wybierają się do Gdańska, przygotowaliśmy wersję elektroniczną, którą można pobrać tutaj.

Bałtyckie targi zbrojeniowego organizowane są od 1998 roku.