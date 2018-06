Z wizytą w pancernej brygadzie

W czwartek, 21 czerwca, 10 Brygadę Kawalerii Pancernej odwiedził dowódca 1 Dywizji Pancernej ze Stanów Zjednoczonych generał dywizji Paul Calvert. Wizyta była okazją do spotkania z dowódcą pancernej brygady, a także zapoznania się z infrastrukturą oraz obiektami szkoleniowymi świętoszowskiej jednostki.

Na spotkaniu, w którym oprócz amerykańskich żołnierzy z 7 Pułku Kawalerii uczestniczył również dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej, rozmawiano o szczegółach dotychczasowego szkolenia oraz przyszłych zamierzeniach. Dowódca świętoszowskiej jednostki generał brygady doktor Dariusz Parylak oraz dowódca 1 Dywizji Pancernej generał dywizji Paul Calvert wymienili się doświadczeniami oraz spostrzeżeniami.

Jednostka, która obecnie stacjonuje w Świętoszowie, spędzi tu prawie dziewięć miesięcy, dlatego szkolenie planowane jest zarówno na ten rok, jak i początek roku 2019. W tym czasie pododdziały dedykowane z pancernej brygady, przydzielone do pododdziałów amerykańskich, będą szkoliły się wspólnie z nimi na pasie taktycznym oraz strzelnicach. Będzie to doskonała okazja do zacieśnienia polsko-amerykańskiej współpracy, wymiany doświadczeń, jak również zdobycia nowej wiedzy i umiejętności. Kompanie będą realizowały razem szereg zamierzeń, które z całą pewnością przyniosą obopólne korzyści. Ponadto na ten czas zaplanowano także liczne przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe, w których, obok żołnierzy z Polski, będą uczestniczyć żołnierze ze Stanów Zjednoczonych. Do najważniejszych z nich zalicza się udział w święcie 10 Brygady Kawalerii Pancernej, a także w uroczystych obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ponadto delegacja amerykańskich żołnierzy uda się w sierpniu, wraz z kawalerzystami ze Świętoszowa, do Mont Ormel we Francji, gdzie wspólnie odwiedzą historyczne miejsca związane z chlubnymi tradycjami pancernej brygady.