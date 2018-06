Pomóżmy Oliwce!

Szanowni Państwo, zwracamy się do Was z ogromną prośbą o wsparcie Oliwki – ukochanej wnuczki naszego kolegi z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, poprzez nagłośnienie jej tragicznej sytuacji w mediach.

Mała dziewczynka od swoich pierwszych dni na świecie walczy o życie i bez kosztownej operacji nie ma szansy na przeżycie. Przy wadzie serca takiej jak ta Oliwii życie uratować potrafią tylko dwie osoby na świecie. Profesor Adriano Carotti z Rzymu i prof. Frank L. Hanley z Lucile Packard Childrens Hospital w Stanford (USA). Dziewczynka jest po operacji we Włoszech w 2016 r. i w zasadzie dzięki niej żyje do dzisiaj, chociaż nie udało się tam zrobić wszystkiego co było zaplanowane. Niestety pół roku po operacji pojawiły się komplikacje, które skutkują bardzo niebezpiecznym nadciśnieniem płucnym. Profesor Carotti niestety nie ma dalszego planu leczenia Oliwii. Pomocną dłoń wyciągnął prof. Frank L. Hanley, który specjalizuje się w ratowaniu takich serduszek, jakie ma Oliwka, tych bardzo chorych i skomplikowanych w swojej budowie i zakwalifikował ją do operacji polegającej na rekonstrukcji tętnic płucnych i zamknięciu ubytku między komorami serca.

Mówiąc wprost, jako jedyny na całym świecie dał dziecku ostatnią szansę na życie!