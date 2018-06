Szpadzistka, florecistka i żeglarze na podium

St. szer. Ewa Nelip wywalczyła srebrny medal drużynowy w rywalizacji szpadzistek, a st. szer. Martyna Synoradzka brązowy w turnieju indywidualnym florecistek na mistrzostwach Europy, które odbyły się w Nowym Sadzie. Natomiast brązowy krążek na 50. Wojskowych Mistrzostwach Świata w Żeglarstwie zdobyli reprezentanci gdyńskiego Wojskowego Zespołu Sportowego.

O tytuł wicemistrzyń Starego Kontynentu polskie szpadzistki walczyły w składzie: st. szer. Ewa Nelip, Renata Knapik-Miazga, Barbara Rutz i Aleksandra Zamachowska. W meczu o awans do 1/8 finału Biało-Czerwone pokonały 45:34 reprezentantki Finlandii. W ćwierćfinale doszło do rewanżu za pojedynek w tej samej fazie turnieju na ubiegłorocznym czempionacie w Gruzji. Wówczas Polki uległy 39:43 Niemkom. Tym razem nasz team wygrał z drużyną zza zachodniej granicy 45:36 i pewnie awansował do półfinału. W starciu o finał Polki zmierzyły się z Ukrainkami. Nelip i jej koleżanki wygrały 45:37. W drugim półfinale Francuzki pokonały 45:36 reprezentantki Estonii. Wynik tego meczu można uznać za niespodziankę, zważywszy że w turnieju indywidualnym Estonki zdobyły złoto, srebro i brąz, a najlepsza z Francuzek była dopiero 17.

Dziewięć pojedynków z Trójkolorowymi