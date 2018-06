Święto Dowództwa Generalnego

Życzenia żołnierzom i pracownikom DGRSZ złożył dziś także Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – Na co dzień wykonujecie szlachetną misję przygotowania wojska do obrony granic i obywateli, właściwie wypełniacie zobowiązania sojusznicze – mówił. – Wasze doświadczenie jest wojsku potrzebne i powinno być wykorzystane w służbie państwa – zaznaczył szef MON-u.

Podczas uroczystości minister mówił także o wyzwaniach, jakie stoją przed siłami zbrojnymi. Wśród najważniejszych wymienił zwiększenie liczebności armii do 200 tys. i sformowanie czwartej dywizji Wojska Polskiego, która będzie stacjonować na wschód od Wisły. – Będą ją tworzyły brygady zdolne do skutecznej operacji obronnej. Sformowanie tak dużego związku taktycznego to jednak proces bardzo złożony i wymaga czasu, dlatego przeprowadzimy go w kilku etapach, zgodnie z procedurą NATO – podkreślił minister.

Przypomniał także, że od ponad roku szkolą się żołnierze najmłodszego rodzaju wojsk, czyli obrony terytorialnej. Na terenie całego kraju funkcjonuje już 13 brygad OT. Szef MON-u zapewnił, że w przyszłym roku terytorialsi będą mogli ćwiczyć we wszystkich województwach, a w 2025 roku wszystkie brygady osiągną pełną gotowość bojową. – Żołnierze WOT-u muszą być dobrze wyszkoleni i umieć skutecznie współdziałać z wojskami operacyjnymi – zaznaczył minister.

Kolejnym priorytetem MON-u jest cyberobrona. – Pracujemy nad projektem sformowania wojsk obrony cyberprzestrzeni. Dodatkowo na moje polecenie w resorcie od marca intensywnie pracuje zespół, którego zadaniem jest przedstawienie rekomendacji dotyczących wszystkich sfer aktywności MON-u w zakresie cyberbezpieczeństwa, informatyki, teleinformatyki i kryptologii – podkreślił szef resortu obrony.

Wsparcie sojuszników

Równie ważnym punktem wystąpienia ministra Błaszczaka była międzynarodowa współpraca w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Jesteśmy gospodarzami Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie – przypomniał. – We wrześniu przejmiemy nad nim dowództwo, a na jego czele stanie gen. broni Sławomir Wojciechowski – zaznaczył. Minister podkreślił także, że duże znaczenie dla bezpieczeństwa Polski ma obecność w kraju wojsk sojuszniczych. Przypomniał, że Polska wspiera budowę systemu, którego częścią jest amerykańska baza rakietowa w Redzikowie, a także poruszył kwestie związane z ulokowaniem w kraju stałej bazy US Army. – Polska jest gotowa ponosić część kosztów stacjonowania wojsk armii Stanów Zjednoczonych. Rozmowy, które prowadziłem w Waszyngtonie potwierdzają, że relacje między nami są lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. Amerykanie chcą wzmacniać swoją obecność na wschodniej flance i to nas uważają za kluczowego, solidnego i zaufanego sojusznika – podkreślił.

Modernizacja i zakupy

W swoim wystąpieniu, minister Błaszczak duży nacisk położył na kwestię modernizacji Wojska Polskiego. Zgodnie z zapowiedzią, do końca 2019 roku do armii ma trafić 67 kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, pięć kompanijnych modułów ogniowych Rak, dywizjonowy moduł ogniowy Regina, w tym 24 haubice Krab, 36 samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Poprad oraz 27 mobilnych modułów stanowiska dowodzenia. Oprócz tego zmodernizowane zostaną 72 czołgi Leopard i dwa radiolokacyjne zestawy rozpoznania artylerii Liwiec.

Film: MON

Minister zaznaczył także, że wycofanie zaproszeń w postępowaniu związanym z pozyskaniem śmigłowców dla wojsk specjalnych nie oznacza, że resort rezygnuje ze wszystkich programów. Jak mówił, ten rodzaj sił zbrojnych „dysponuje najnowocześniejszymi śmigłowcami w Siłach Zbrojnych RP”. Priorytetem MON-u jest zakup śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych, za kilka miesięcy ma także rozpocząć się postępowanie na pozyskanie maszyn w ramach programu „Kruk”.

Mariusz Błaszczak zapewnił również, że trwają prace nad projektem zmian Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi – pierwsze mają wejść w życie już w 2019 roku. – Chcę podkreślić, że cała reforma będzie wprowadzana stopniowo tak, aby nie zakłócić bieżącego funkcjonowania wojska. Dowództwo musi być bowiem w każdej chwili gotowe do obrony kraju – mówił Mariusz Błaszczak.

Minister zapowiedział także, że poprawi się sytuacja socjalna zarówno pracowników wojska, jak i żołnierzy. Pierwsza grupa ma otrzymać podwyżki jeszcze w tym miesiącu, na wzrost wynagrodzeń w tym roku resort przeznaczył 114,5 mln zł. Natomiast żołnierze wyższe uposażenie dostaną w 2019 roku.

Podczas dzisiejszego święta szef MON-u oraz dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych wręczyli medale i wyróżnienia szczególnie zasłużonym żołnierzom oraz pracownikom wojska. Wśród nagrodzonych znaleźli się między innymi mjr Adam Wielowiejski, weteran misji w Afganistanie, a także kmdr ppor. Wojciech Badaj z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, który w powietrzu spędził 3 tys. godzin. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, którego głównym zadaniem jest kierowanie wojskami w czasie pokoju, organizowanie i prowadzenie szkolenia, powstało 1 stycznia 2014 roku. Żołnierze DGRSZ noszą na ramionach odznakę przedstawiającą kontur Polski wypełniony pasami w czterech kolorach. Jasno niebieski symbolizuje siły powietrzne, czarny odnosi się do wojsk specjalnych, zielony oznacza wojska lądowe, a granat – marynarkę wojenną. Od lutego ubiegłego roku na czele DGRSZ stoi gen. dyw. Jarosław Mika.