Posiedzenie Rady SAR

W dalszej kolejności, Komendant Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP przedstawił zagadnienia związane z ratowaniem ludzi uwięzionych w pułapkach powietrznych w następstwie katastrofy morskiej. Na zakończenie przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej (PSP) zaprezentowali wnioski dotyczące współpracy PSP z Służbą SAR, w tym w zakresie możliwości usuwania rozlewów olejowych na brzegu morskim.

Kolejne posiedzenie Rady SAR ustalono na III kwartał 2018 r.

Rada SAR jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w sprawach związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia na morzu oraz w zakresie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem morskim, zwalczaniem zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu.

Do głównych zadań Rady SAR należy:

- opiniowanie propozycji rodzajów oraz ilości sił i środków przydatnych do akcji poszukiwawczych

i ratowniczych podejmowanych we współdziałaniu ze Służbą SAR oraz opiniowanie projektów Planu SAR,

- opiniowanie planów rozwoju Służby SAR,

- inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia efektywności działań Służby SAR.

Zgodnie z zapisami ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP Radzie SAR przewodniczy Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

W skład Rady SAR wchodzą:

- przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,

- dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,

- przedstawiciele jednostek organizacyjnych wymienionych w ustawie o bezpieczeństwie morskim tj. Marynarki Wojennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji, opieki zdrowotnej oraz innych jednostek mogących udzielić wsparcia i pomocy.

Tekst: Szefostwo Obrony Powietrznej DORSZ