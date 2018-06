Powrót do Ojczyzny

Następnie miało miejsce podpisanie protokołu przekazania VII zmiany PKW wydzielonego do operacji wojskowej NATO Resolute Support Mission w Islamskiej Republice Afganistanu. Protokół podpisali: w imieniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych – szef oddziału ognia połączonego – zastępca szefa Zarządu Operacyjnego pułkownik Piotr Siemiński, a w imieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej generał brygady doktor Dariusz Parylak.

Jako pierwszy głos podczas uroczystego apelu zabrał dowódca pancernej brygady. Generał zwrócił się do żołnierzy słowami: – Dziękuję Panu pułkownikowi, dowódcy kontyngentu oraz Wam wszystkim, za wzorowe wypełnienie postawionych przed Wami zadań. Dla mnie najważniejszym zadaniem było to, abyście wszyscy powrócili do Polski. I tak właśnie jest. Teraz każdy z Was już myślami wybiega do spotkania z rodziną. Ja, jako dowódca, który też stał po tamtej stronie, doskonale Was rozumiem. Za chwilę wsiądziecie do pojazdów i udacie się do swoich domów. Niech ten dzisiejszy dzień będzie dniem, na który tak długo czekaliście, dniem spędzonym w gronie najbliższych. Swoje zadania wypełniliście z godnością, tak jak przystało na żołnierzy Wojska Polskiego. Tak jak przystało na kawalerzystów – wykonaliście je twardo, ale po rycersku. Za to serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Jestem przekonany, że doświadczenie, które zdobyliście przez te kilka miesięcy, będzie Wam przydatne podczas dalszej służby.

– Niejednokrotnie podkreślałem, że dowodzenie VII zmianą RSM PKW Afganistan sprawiało mi wielką przyjemność i było dla mnie wielkim zaszczytem. Z głębi serca serdecznie Wam dziękuję za trud i zaangażowanie oraz profesjonalizm, który doceniany był zarówno przez Naszych przełożonych w kraju, jak i koalicjantów. Podczas przekazania obowiązków, gdy meldowałem Dowódcy Operacyjnemu, generał Wojciechowski powiedział do mnie: „Bardzo dobra robota, przekaż wszystkim, że jestem z Was dumny.” I ja także jestem z Was dumny. Mam nadzieję, że nasze motto będzie Wam towarzyszyło w dalszej służbie. Od siebie trzeba wymagać najwięcej – te słowa przyświecały nam każdego dnia podczas misji i niech nie opuszczają Was także w kraju – takimi słowami zwrócił się dowódca PKW, pułkownik Grzegorz Potrzuski, do żołnierzy VII zmiany Resolute Support Misiion.

Apel zakończył się defiladą pododdziałów, którą prowadził podpułkownik Robert Wiese przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Żagania. Wojskową asystę honorową tego dnia wystawił 10 Batalion Zmechanizowany Dragonów ze świętoszowskiej brygady.

Żołnierze VII zmiany RSM Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie spędzili prawie siedem miesięcy. Teraz po powrocie do kraju będą mogli spędzić czas ze swoimi najbliższymi. Po wykonaniu obowiązujących badań żołnierze udadzą się na zasłużone urlopy. Każdy z nich będzie starał się nadrobić czas rozłąki. Najbliżsi na pewno mają im wiele do opowiedzenia.

Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka