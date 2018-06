Praktyki polskich studentów w stoczni SAAB KOCKUMS

Polscy podchorążowie spotkali się także z podchorążymi szwedzkimi, który zaprosili ich do zwiedzenia Kungsholms Fort – twierdzy, która jest elementem systemu obronnego Szwecji, a także miejscem szkoleniowym.Szwedzcy studenci pokazali Karskronę i archipelag od strony wody na łodziach motorowych. Spotkanie to miało na celu wymianę doświadczeń oraz zapoznanie się z różnicami w szkoleniu przyszłych oficerów w obu marynarkach wojennych.

W stoczni „KOCKUMS” pod opieką Ricarda Franssona podchorążowie zapoznali się z poszczególnymi oddziałami stoczni. Przedstawiono studentom system szkolenia i rozwoju młodych pracowników w oparciu o laboratorium spawalnicze, pokazano wydział materiałów kompozytowych, laboratorium testowe silników turbinowych oraz linię produkcyjną nowych jednostek wraz z zapleczem logistycznym stoczni. Umożliwiono wejście na pokład modernizowanego okrętu podwodnego typu Gotland, a także udział w procesie remontu pędników Voith Shneidera. Na wyraźne zainteresowanie uczestników praktyki nowoczesną jednostką znajdującą się w porcie – zezwolono podchorążym na wejście na pokład szwedzkiej jednostki Coast Guard, gdzie zobaczyli najnowocześniejsze systemy napędu, sterowania oraz monitorowania i zwalczania zanieczyszczeń środowiska morskiego.

Praktykę zakończono spotkaniem podczas którego podchorążowie omawiali zdobytą wiedzę i doświadczenia dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Omówiono także możliwości dalszej współpracy, w tym wydłużenia niniejszej praktyki. Była to już druga praktyka naszych studentów w partnerskiej szwedzkiej stoczni. Poprzednio w październiku 2017 r. uczestniczyli w niej studenci cywilni także kierunku mechanika i budowa maszyn.

Obie strony wysoko oceniły przebieg praktyki a nasi podchorążowie wykazali się dużą wiedzą i pozostawili po sobie dobre wrażenia. Pan Johan Granholm - Senior Engineer Operational Development Saab Kockums podsumował praktykę następująco:

„It was a pure pleasure to receive the students. They were very well behaved, and showed great competence in the questions they asked and other response. We were happy to be able to put together a program that they seemed to find interesting, with visits to many different labs and workshops. Everybody got a good impression from them, and would be happy to see them again in the future. Also, the Swedish Navy midshipmen were happy to make their acquaintance and I think some good bonds for the future were forged. We also got good feedback from them on the last day, and some of their ideas and thoughts will be incorporated into the program for next practice.”

Tekst: kmdr por. Wojciech Mundt