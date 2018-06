Rusza V Festiwal Orkiestr Wojskowych

Muzyka w plenerze

Na piątek i sobotę zaplanowano trzy występy plenerowe. Show rozpocznie się 22 czerwca w Amfiteatrze w parku Sowińskiego na Woli. O godzinie 19.00 wystąpi tam Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego z kapelmistrzem ppłk. Arturem Czereszewskim na czele. Jej tradycje sięgają czasów Legionów Polskich i 1918 roku. Na co dzień orkiestra bierze udział m.in. w oficjalnych uroczystościach, powitaniach głów państw i uroczystych odprawach wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Podczas festiwalu muzycy zagrają m.in. „Poloneza Niepodległości" Grzegorza Duchnowskiego, Etiudę c-moll Fryderyka Chopina i „Kapitana Amerykę" Alana Silvestri. Orkiestrze będą towarzyszyć soliści: Edyta Krzemień i Damian Aleksander.

Film: Dowództwo Garnizonu Warszawa

Zaraz po nich wystąpi Orkiestra Wojskowa w Toruniu. Została ona sformowana 6 czerwca 1945 roku jako Orkiestra Oficerskiej Szkoły Artylerii. Jej muzycy brali udział w licznych festiwalach, w których zdobyli m.in. puchar ministra obrony narodowej. Zostali też wyróżnieni przez prezydenta Torunia Medalem Thorunium za zasługi dla miasta. Podczas festiwalu, muzycy pod wodzą kapelmistrza kpt. Krzysztofa Żeleśkiewicza, wykonają m.in. „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena, „Zacznij od Bacha” Zbigniewa Wodeckiego oraz „Don’t stop me now” z repertuaru Queen. W przerwie między koncertami będzie można podziwiać pokaz musztry paradnej w wykonaniu drużyny Kompanii Reprezentacyjnej WP.

Od Rocky’ego po „Serce w plecaku”

Na sobotę zaplanowano dwa koncerty. Odbędą się one w dwóch miejscach, ale o tej samej porze. I tak, od 18.00 do 19.00 toruńska orkiestra bawić będzie publiczność na Scenie Letniej w podwarszawskich Starych Babicach. Również o 18.00 rozpocznie się trzygodzinny występ w Amfiteatrze Bemowo.

Tu jako pierwsi zagrają żołnierze z Orkiestry Wojskowej w Krakowie z kapelmistrzem mjr. Dariuszem Byliną. To jedna z najstarszych orkiestr w Polsce, początek jej działalności datuje się na 14 lutego 1919 roku. Jej muzycy dwukrotnie zdobyli pierwszą nagrodę na Konkursie Orkiestr Wojskowych w kategorii musztra paradna i dwa razy wywalczyli pierwsze miejsce podczas konkursu na Najlepszego Muzyka w Wojsku Polskim.

Jako ostatnia na tegorocznym festiwalu wystąpi Orkiestra Wojskowa w Koszalinie powstała w 1949 roku przy Oficerskiej Szkole Artylerii Przeciwlotniczej. Zespół składa się z trzydziestu muzyków, a kapelmistrzem jest kpt. Krzysztof Więch.

Podczas koncertu na Bemowie wojskowi muzycy zagrają m.in. piosenkę z filmu „Rocky” – „Gonna fly now” Billa Conti, rockową balladę „Against all odds” Phila Collinsa oraz „Serce w plecaku” z muzyką Michała Zielińskiego, piosenkę napisaną w 1933 roku z okazji Dnia Żołnierza. Podobnie jak pierwszego dnia, także tutaj będzie można obejrzeć pokaz musztry paradnej Kompanii Reprezentacyjnej WP.

Dowództwo Garnizonu Warszawa organizuje festiwal po raz piąty. Ubiegłoroczna edycja zgromadziła kilka tysięcy widzów, grało dla nich 250 muzyków. W tym roku współorganizatorem jest Dzielnica Wola, Dzielnica Bemowo oraz Stare Babice. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny.

W polskiej armii jest 19 orkiestr wojskowych, podlegają one dowódcy Garnizonu Warszawa. Muzycy wykonują utwory związane z ceremoniałem wojskowym, zapewniają muzyczną asystę honorową podczas oficjalnych uroczystości, uczestniczą w pokazach musztry paradnej i konkursach orkiestr wojskowych.