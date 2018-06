Wielka parada na jubileusz marynarki wojennej

Jako pierwszy zameldował się w Gdyni belgijski żaglowiec szkolny BNS „Zenobe Gramme”. Do portu zawinął już w środę. On jednak nie weźmie udziału w paradzie. – Pozostałe okręty z zagranicy dotrą do Gdyni najpóźniej w piątek. Na ten dzień zaplanowana została bowiem konferencja, na której dowódcy otrzymają szczegółowe informacje na temat uroczystego przejścia Zatoką Gdańską – wyjaśnia kmdr por. Cezary Walczak z Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

USS „Oak Hill” wszedł do służby w połowie lat 90. ubiegłego wieku jako jeden z czterech okrętów typu Harpers Ferry, a w ostatnich tygodniach mocno zaakcentował swoją obecność na Bałtyku. Wziął bowiem udział w ćwiczeniach „Baltops ‘18”, których elementem były trzy operacje lądowania na plażach nieopodal Ustki i Kłajpedy. W Gdyni pojawi się też chińska fregata FFG „Binzhou”, która do służby weszła zaledwie dwa lata temu, a ostatnie miesiące spędziła na Zatoce Adeńskiej, gdzie brała udział w operacji wymierzonej w piratów. Publiczności zaprezentują się także niemiecka korweta FGS „Magdeburg”, dwa niszczyciele min z Francji: FS „L’Aigle” i FS „Cephee”, fiński kuter rakietowy FNS „Hanko” oraz okręty patrolowe z Łotwy (LVNS „Cesis”), Litwy (LNS „Dzukas”) i Danii (HDMS „Freja”). Do tego dojdą liczne okręty polskiej marynarki, m.in. fregata „Gen. K. Pułaski”, korweta „Kaszub”, okręty rakietowe „Grom” i „Piorun” oraz podwodne „Orzeł” i „Sęp”. W paradzie wezmą też udział samoloty i śmigłowce Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. – W niedzielę po południu idące Zatoką Gdańską okręty sformują szyk torowy i około 14.20 dotrą na wysokość Bulwaru Nadmorskiego w centrum Gdyni – mówi kpt. mar. Anna Sech z biura prasowego 3 Flotylli Okrętów w Gdyni. Nieco z boku stanie szkolny ORP „Wodnik”, na pokładzie którego będzie między innymi prezydent Andrzej Duda. – Do okrętu zbliży się niszczyciel min ORP „Kormoran”. I to właśnie z niego zostanie złożony meldunek o rozpoczęciu parady – zapowiada kpt. mar. Sech. Uczyni to najpewniej nowo mianowany Inspektor MW, kadm. Jarosław Ziemiański.

Poza okrętami z innych państw 100-lecie polskiej marynarki uświetnią też swoją obecnością zagraniczne delegacje. – Łącznie będzie ich 18. Większość stanowią delegacje NATO, ale swoich przedstawicieli do Gdyni wyślą też Pakistan i Brazylia – informuje kmdr por. Walczak.

Tymczasem mieszkańcy Gdyni i turyści, którzy pojawią się na uroczystościach, będą mogli obejrzeć okręty nie tylko podczas parady. Już w piątek swoje pokłady dla zwiedzających otworzą: podwodny ORP „Bielik”, ratowniczy ORP „Zbyszko” i rakietowy ORP „Piorun”. Wszystkie zostaną zacumowane przy skwerze Kościuszki w centrum Gdyni. Dwa pierwsze będą dostępne aż do niedzieli (godz. 9–12 i 14–18), trzeci – o tej samej porze w piątek i sobotę. Natomiast w poniedziałek od 9 do 11 i od 15 do 17.30 zwiedzającym zostanie udostępniona chińska fregata FFG „Binzhou”. – Wszyscy zainteresowani jej obejrzeniem muszą jednak pamiętać, by mieć przy sobie ważny dowód tożsamości. Na pokład nie wniosą większych bagaży, nie będą też mogli robić na nim zdjęć – wyjaśnia kmdr ppor. Radosław Pioch, rzecznik 3 Flotylli.

W piątek rozpoczną się też imprezy plenerowe zorganizowane z okazji jubileuszu. Ich kulminacją będzie niedzielny festyn, który rozpocznie się o godz. 10 w okolicach Akwarium Gdyńskiego i potrwa do godz. 18. Zwiedzający będą mogli obejrzeć sprzęt rakietowy, saperski, hydrograficzny, przeciwlotniczy i ratowniczy, a także dynamiczny pokaz ratownictwa morskiego z udziałem nurków minerów i śmigłowca. Przez weekend będzie też można zwiedzić za darmo okręt-muzeum ORP „Błyskawica”. Szczegółowy program obchodów i towarzyszących im imprez został zamieszczony na stronie 3 Flotylli Okrętów w Gdyni – www.3fo.wp.mil.pl.



Marynarka Wojenna RP została utworzona w listopadzie 1918 roku, zanim jeszcze Rzeczpospolita odzyskała dostęp do Bałtyku. Najpierw jej trzon stanowiły flotylle rzeczne. Święto marynarki początkowo było obchodzone 10 lutego, na pamiątkę daty zaślubin Polski z morzem. Po wojnie zostało ono przeniesione na ostatnią niedzielę czerwca. Obchody tradycyjnie już stanowią zwieńczenie Dni Morza.