Wdzięczni Bohaterom - 26.06.2018 mija termin zgłaszania ofert

Do kogo jest skierowany konkurs MON pod hasłem Wdzięczni Bohaterom? Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

REKLAMA

Czy harcerze, którzy pomagają weteranom II wojny światowej mogą wziąć udział w konkursie MON?

Organizacje harcerskie, zgodnie z ustawą, mogą złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert.

Jaka jest kwota i jak można zdobyć dofinansowanie?

Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczy na realizację programu łącznie 3 mln zł. Ministerstwo ogłosiło otwarty konkurs na realizację programu Wdzięczni Bohaterom. Dofinansowanie można otrzymać składając ofertę w konkursie, podzielonym na 3 zadania:

1.Młodzież wspiera Powstańców Warszawskich: łączna kwota dofinasowania 1 mln zł.

2.Uczniowie poznają Bohaterów Powstania Warszawskiego: łączna kwota dofinasowania 1 mln zł.

3.Wszyscy pomagamy Bohaterom: łączna kwota dofinasowania 1 mln zł.

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert wraz z Regulaminem oraz potrzebnymi dokumentami można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie wojsko-polskie.pl

Dlaczego zorganizowano konkurs Wdzięczni Bohaterom?

Program Wdzięczni Bohaterom ma angażować organizacje pozarządowe we współpracy z młodzieżą, wolontariuszami, harcerzami i uczniami klas mundurowych do budowania więzi między pokoleniami, do pielęgnowania tradycji oręża polskiego i do poznawania osobistych losów bohaterów. Program ma zapewnić otaczanie opieką miejsc pamięci Powstania Warszawskiego i grobów Powstańców Warszawskich, także ich „zapomnianych mogił”. Celem konkursu jest upamiętnienie bohaterskich walk Powstania Warszawskiego oraz pomoc żołnierzom II wojny światowej, żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego, w szczególności Powstańcom Warszawskim.

Na czym ma polegać pomoc żołnierzom II wojny światowej, żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego, w szczególności Powstańcom Warszawskim?

Chodzi o zapewnienie m.in. transportu na uroczystości, na groby współtowarzyszy broni, a także wsparcie w życiu codziennym np. przejazdy do przychodni, sklepów itp., przekazywanie paczek z artykułami pierwszej potrzeby, pomoc pielęgnacyjna, realizacja zakupów pierwszej potrzeby, pomoc w załatwianiu spraw związanych z naprawą wyposażenia domowego oraz w domowych pracach gospodarczych.

Do kiedy można startować w konkursie?

Termin zgłaszania ofert mija 26 czerwca 2018. Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii MON.

Kiedy np. Powstańcy Warszawscy i żołnierze AK otrzymają pomoc?

Jeszcze przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego - zadania będą realizowane od 16 lipca do 28 grudnia 2018.

Czytaj także: Nowy program MON: Wdzięczni bohaterom

Źródło: MON