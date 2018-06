Kotwica Polski Walczącej dla WOT

Znak Polski Walczącej zostanie umieszczony na orle wojskowym i fladze wojsk obrony terytorialnej. Terytorialsi będą mogli nosić słynną kotwicę dzięki nowelizacji ustawy o znakach Sił Zbrojnych RP. Dokument został podpisany wczoraj przez prezydenta Andrzeja Dudę. WOT przejął tradycje Armii Krajowej w ubiegłym roku.

– Nad dowództwem wojsk obrony terytorialnej będzie powiewać flaga ze znakiem Polski Walczącej. Jesteśmy z tego dumni – mówią terytorialsi.

Znak WOT będzie nawiązywać do wizerunku orła wojskowego przyjętego w 1815 roku. Jest to orzeł siedzący na tarczy amazonek, w koronie zamkniętej, ze wzniesionymi skrzydłami i głową zwróconą w prawo. Wyróżniające dla WOT będzie natomiast to, że na tarczy amazonek został umieszczony złoty znak Polski Walczącej – kotwica. Flaga, która będzie podnoszona w rejonach stacjonowania jednostek WOT, nie będzie odbiegała od flag pozostałych rodzajów sił zbrojnych. – Prostokątny płat tkaniny czerwonej o barwie Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku płata flagi będzie umieszczony wizerunek orła wojsk obrony terytorialnej – informuje kancelaria prezydenta.