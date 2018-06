Eurosatory – osobiste wymogi

Wytrzymalsze, lżejsze i bardziej przyjazne użytkownikowi. To trzy zasadnicze trendy, którymi kierują się producenci systemów osobistego wyposażenia dla żołnierzy – m.in. hełmów, kamizelek, okularów, mundurów, rękawic czy butów. Ich najnowsze propozycje można było zobaczyć na paryskich targach Eurosatory, największych targach zbrojeniowych na świecie.

– Właściwie to nie robimy niczego innego niż nasi konkurenci. Staramy się tylko opracować konstrukcje wytrzymalsze i lżejsze – tak Shachar Bernhard, wiceprezydent ds. marketingu i sprzedaży koncernu ArmorSource, największej w Stanach Zjednoczonych firmy produkującej hełmy różnego typu i jednej z największych na świecie, komentuje kierunki prac inżynierów nad nowymi czerepami dla wojska i służb mundurowych. Koncern, który dwa lata temu zdobył m.in. kontrakt na dostawę 100 tys. hełmów typu LWACH (Lightweight Advanced Combat Helmet) dla amerykańskich wojsk lądowych oraz 10 tys. konstrukcji LWH (Lightweight Helmets) dla tamtejszych Marines, szczyci się m.in. produkcją najlżejszych hełmów spełniających normy wojskowe w NATO. Kluczem do uzyskania małej wagi – hełm waży 850 gram – był innowacyjny materiał, z jakiego go wykonano.