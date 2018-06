Bohaterowie Niezłomni - rocznica śmierci „Orlika”

W dniu 24 czerwca 2018 roku w 72 rocznicę śmierci „Orlika” rodzina mjr. Mariana Bernaciaka przekaże Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, jako wotum do kościoła w Rykach.

„Orlik” – jeden z największych dowódców podziemia antykomunistycznego w Polsce, poległ w walce z obławą komunistyczną 24 czerwca 1946 roku pod Piotrówkiem. Do dziś nie odnaleziono jego ciała. Za zlikwidowanie groźnej bandy „Orlika” wielu funkcjonariuszy UB, MO oraz oficerów i żołnierzy sformowanej przez Sowietów tzw. dywizji kościuszkowskiej zostało odznaczonych ukradzionymi przez komunistów Krzyżami Virtuti Militari oraz Krzyżami Walecznych. Także komunistycznymi Krzyżami Grunwaldu. Na tej zbrodni wielu z nich budowało swoje ubeckie i wojskowe kariery. Marian Bernaciak został Rozkazem Delegata Sił Zbrojnych na Kraj Nr 319 z 1 czerwca 1945 roku odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, ale nigdy tego odznaczenia nie odebrał. To nadanie Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari zostało uznane wiosną roku 2018 przez władze Rzeczypospolitej Polskiej poprzez wydanie legitymacji odznaczeniowej przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a znaku Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyste przekazanie Rodzinie „Orlika” nastąpiło 1 czerwca 2018 roku podczas uroczystości w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Odbyło się to na wniosek Stowarzyszenia Grupa Historyczna 15 Pułku Piechoty „Wilków” oraz Rodziny „Orlika”. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Nr 195/2009 z 24 czerwca 2009 roku na wniosek Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Marian Bernaciak odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.