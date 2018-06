Potwierdzili formę

CISM Regional Military Orienteering Championships oraz Mistrzostwa Polski w Sprinterskim Biegu na Orientację to zawody, w których brali udział żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej od 4 do 9 czerwca 2018 roku.

CISM Regional Military Orienteering Championships, które odbyły się w dniach 4 – 7 czerwca 2018 roku w Skwierzynie, to zawody, w których startują najlepsi wojskowi orientaliści z Polski oraz innych krajów. Żołnierze z pancernej brygady ze Świętoszowa reprezentowali drużynę Polski drugiej.

Samo zaproszenie na zawody takiej rangi to dla nas wielkie wyróżnienie. Startowanie z takimi zawodnikami jak Wojciech Kowalski - srebrny medalista z 2010 roku oraz brązowy z 2017 roku z Wojskowych Mistrzostw Świat oraz wielokrotny reprezentant naszego kraju w Mistrzostwach Świata, a także Bartoszem Pawlakiem - reprezentantem Polski na Mistrzostwach Świata i innych światowych zawodach to nie lada wyzwanie i odpowiedzialność. – powiedział starszy chorąży sztabowy Mariusz Plesiński.

Reprezentanci 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) zajęli w tych zawodach odpowiednio:

- 6 miejsce - szeregowy Michał Kalata

- 10 miejsce - starszy chorąży sztabowy Mariusz Plesiński

- 12 miejsce - szeregowy Paweł Golinowski

Uzyskane wyniki przyczyniły się do zajęcia trzeciego miejsca w ogólnej klasyfikacji drużynowej Polski drugiej.