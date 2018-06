PKW Łotwa: Summer Shield - 18

Celem ćwiczenia było zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych, a także przeprowadzenie zintegrowanego planowania, działań obronnych oraz szkolenia elementów wsparcia. W pierwszym etapie ćwiczenia kompania czołgów, współdziałając z hiszpańskim plutonem czołgów i łotewską kompanią przeciwpancerną, prowadziła działania taktyczne, gdzie przemieściła się do rejonu ześrodkowania, organizując zabezpieczenia bojowe i logistyczne oraz przygotowała rubieże opóźniania.

REKLAMA

W kolejnej fazie czołgiści zajmowali kolejne rubieże i poprzez działania obronne opóźniali manewry natarcia przeciwnika, następnie przeprowadzono kontratak w celu rozbicia ugrupowania, który zakończył się pełnym sukcesem.

Ćwiczenie Summer Shield - 18 było doskonałą okazją dla polskich pododdziałów do wymiany doświadczeń, poznania nowych możliwości taktycznych, poszerzenia wiedzy specjalistycznej z zakresu działania wojsk na współczesnym polu walki. W przyszłości będzie to procentować coraz lepszym przygotowaniem żołnierzy do wykonywania zadań w ramach wspólnych ćwiczeń z wojskami państw NATO.

Tekst: ppor. Małgorzata Zakrzewska