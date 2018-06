Pożegnanie XXXVIII zmiany PKW KFOR

14 czerwca w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy wyjeżdżających na misję w składzie XXXVIII zmiany PKW KFOR.

Kontyngent wystawia 7 Batalion ze składu 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. W przemówieniu kierowanym do wyjeżdżających dowódca brygady płk Adam Marczak życzył żołnierzom powodzenia, podkreślił trud, jaki włożyli w przygotowanie do wyjazdu, a także pogratulował wysokich wyników uzyskanych w trakcie certyfikacji.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Dowództwa Generalnego inspektor wojsk lądowych gen. Wojciech Grabowski. - Najważniejsze jest bezpieczeństwo. To obcy kraj, obca kultura, należy zrobić wszystko, abyście zrealizowali postawione przed Wami zadania bezpiecznie i w komplecie wrócili do domu. Dowódca kontyngentu ppłk Piotr Wrona podziękował swoim żołnierzom za zaangażowanie w szkolenie przygotowujące do wyjazdu do Kosowa. Podkreślił jak wielka odpowiedzialność spoczywa na uczestnikach misji. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów poprzedzona prezentacją wyszkolenia Kawalerzystów z 1. bkpow z Leźnicy Wielkiej.