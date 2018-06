Kuna w pancernej brygadzie

Od poniedziałku, 11 czerwca 2018 roku, do końca tygodnia, w świętoszowskiej jednostce trwa ćwiczenie dowódczo – sztabowe pod kryptonimem Kuna-18. Jest to ostatnie ważne przedsięwzięcie przed rozpoczynającym się wkrótce okresem urlopowym. Głównym ćwiczącym jest stanowisko dowodzenia 10 batalionu zmechanizowanego Dragonów.

Głównym celem odbywającego się ćwiczenia jest doskonalenie procesu dowodzenia batalionu zgodnie z procedurami obowiązującymi w pododdziale. Sztab batalionu zmechanizowanego po otrzymaniu zadania rozpoczął proces planowania, w konsekwencji którego powstaną szczegółowe wytyczne do kierowania walką w czasie działań. Trwające pięć dni ćwiczenie to znakomita okazja do doskonalenia zdolności dowództw i sztabów do dokładnego przygotowania i właściwego prowadzenia działań bojowych, zgodnie z wojennym przeznaczeniem. Jest to pewnego rodzaju sprawdzian stopnia przygotowania do pracy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Batalion zmechanizowany jest pierwszoplanowym ćwiczącym. W ramach tego ćwiczenia przygotowujemy się do realizacji głównego zamierzenia szkoleniowego brygady w tym roku, jakim będzie ćwiczenie Karakal-18. Wnioski wypracowane teraz zostaną wdrożone do działalności dowództwa, sztabu i pododdziałów, a w kolejnych miesiącach będziemy mieli okazję przekonać się czy nasze działanie jest skuteczne – powiedział dowódca batalionu zmechanizowanego, podpułkownik Marek Fiałka.

W ramach odbywającego się ćwiczenia, żołnierze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) przygotowują się do kolejnych ważnych przedsięwzięć, które czekają ich już za kilka miesięcy. Jesienią kawalerzyści z pancernej brygady uczestniczyć będą w szeregu ćwiczeń, z których najważniejsze to Anakonda-18, Karakal-18, Borsuk-18. Zostało jeszcze trochę czasu, więc żołnierze mogą spokojnie się przygotować, tak aby za kilka miesięcy popełniać jak najmniej błędów, a otrzymane zadania wykonywać na najwyższym poziomie. Pancerniacy doskonalą swoje umiejętności, zgrywają się i nabierają doświadczenia, co z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w przyszłości.

Źródło: kpt. Katarzyna Sawicka