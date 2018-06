Ławka, która łączy tradycję z nowoczesnością

Biała, prosta ławka, przypominająca czystą kartkę papieru, na której widnieje kopia zapisanego przez marszałka Piłsudskiego słowa „Niepodległa” – taki projekt zwyciężył w konkursie MON na ławki pomnikowe upamiętniające 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Autorką jest Marta Rosiak z Warszawy. Ponad 100 takich ławek stanie w miastach całej Polski.

– To nasza propozycja, by w nowoczesny sposób upamiętnić historię i tradycję polskiej niepodległości – mówił minister Mariusz Błaszczak, przedstawiając założenia programu MON. Konkurs na projekt „Ławki Niepodległości”, z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności, resort obrony ogłosił w kwietniu. Zainteresowani mogli składać prace do 22 maja. – Na konkurs wpłynęło w sumie 26 prac. Poziom większości z nich był bardzo wysoki, to pozytywnie zaskoczyło jurorów. Tym bardziej, że czas na przygotowanie był stosunkowo krótki, a poprzeczka postawiona wysoko – mówi Agnieszka Glapiak, dyrektor Centrum Operacyjnego MON i przewodnicząca Sądu Konkursowego.

MON oczekiwał, że zaprojektowana ławka będzie multimedialna, tak by siedząca na niej osoba mogła wysłuchać m.in. fragmentu Marsza I Brygady, czyli Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i depeszy Józefa Piłsudskiego z 16 listopada 1918 roku notyfikującej powstanie niepodległego państwa polskiego. Ławki, które staną w 100 miastach mają również nawiązywać do dziejów „małych ojczyzn”, czyli upamiętniać lokalną historię i regionalne wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości.



Ministerstwo Obrony Narodowej odniosło się także do krytyki projektu przez część mediów. – Zestawianie budowy ławek z zakupem uzbrojenia to zupełnie różne sprawy i każdy, kto choć raz w życiu miał do czynienia z budżetem instytucji powinien o tym wiedzieć. Zawsze znajdą się krytycy, jednak trzeba mieć świadomość, że sprzęt i wyszkolenie jest bardzo istotne, ale ważne są też wartości patriotyczne i pamięć o bohaterskich przodkach. Dobrym przykładem jest właśnie rocznica odzyskania niepodległości. Gdyby nie upór i duch walki naszych przodków, Polski nie byłoby na mapie. Trudno nie zgodzić się ze słowami marszałka Piłsudskiego „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” – zaznacza dyrektor Glapiak.