Przekazanie dowodzenia w PKW RSM w Afganistanie

14 czerwca w bazie Bagram w Afganistanie odbyło się oficjalne przekazanie dowodzenia pomiędzy dowódcami VII i VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

W uroczystej zbiórce udział wzięli między innymi: ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w New Delhi dr. hab Adam BURAKOWSKI, senator Afganistanu Saleh Mahmmad LALAGUL, zastępca dowódcy RS generał broni Richard CRIPWELL, dowódca sił specjalnych na Afganistan generał dywizji Albert e. ELTON oraz dowódca bazy BAGRAM generał brygady Tery WILLIAMS. Dowódcę operacyjnego rodzajów sił zbrojnych reprezentował płk Piotr SIEMIŃSKI.

Dowódca VII zmiany PKW płk Grzegorz POTRZUSKI podziękował swoim żołnierzom za wspólną służbę. Dowódca VIII zmiany PKW płk Piotr KACZMAREK życzył żołnierzom VII zmiany szczęśliwego powrotu do domu. Ponadto, zwracając się do gości zapewnił, że VIII zmiana PKW będzie aktywnym uczestnikiem koalicji działającej w ramach sił Sojuszu Północnoatlantyckiego w Afganistanie, a poziom wykonywanych zadań będzie dowodem na to, że Polska jest nadal wiarygodnym i odpowiedzialnym sojusznikiem.