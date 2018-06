Saperzy na Westerplatte

14 czerwca o godzinie 9.30 patrol rozminowania nr 8 z 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, którym dowodzi płk Sławomir Kojło, przybył na miejsce zgłoszenia w Gdańsku celem podjęcia odkrytych przez archeologów z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 na terenie Westerplatte pocisków.

Po przybyciu na miejsce zastępca dowódcy patrolu st. chor. Jacek Krusiński stwierdził, że odnalezionymi pociskami są: 2 sztuki pocisków artyleryjskich kal. ok. 355 mm i wadze 400 kg każdy i długości 162cm. Na miejscu znalezienia pocisków uzyskano informację, że mogą one stanowić dużą wartość historyczną, w związku z tym celowym było by zastosowanie systemu Vulcan by uszkodzenia skorupy pocisku były jak najmniejsze.

W związku z dużym wagomiarem pocisków nawiązano współpracę z żołnierzami Marynarki Wojennej w Gdyni celem ich załadunku. Zostały one podjęte i załadowane na pojazd, a następnie przewiezione do Elbląga, gdzie zdeponowano je w magazynie lokalnym. W trakcie realizacji zadania miejsce zabezpieczyli policjanci z Komisariatu II w Gdańsku. Wyznaczono strefę niebezpieczną o promieniu ok. 800 m od strony wjazdu na Westerplatte skąd usunięto osoby postronne. W akcji uczestniczyli: st. chor. Jacek Krusiński, sierż. Artur Rańcia, st. szer. Tomasz Mazella, st. szer. Piotr Czerwiński.