Eurosatory 2018 zakończone

W Paryżu zakończyły się największe targi zbrojeniowe na świecie. W imprezie wzięło udział 1789 wystawców z 63 państw, którzy swoje wyroby zaprezentowali na ponad 180 tys. m 2 . Najwięcej uwagi zwiedzających, których było około 60 tys., przyciągały nowe pojazdy wojskowe. Swoją globalną premierę miał m.in. nowy francusko-niemiecki czołg podstawowy EMBT.

Organizowany od 1967 roku w formule narodowej, a od 24 lat w formule międzynarodowej, paryski salon przemysłu obronnego Eurosatory to największa impreza wystawiennicza branży zbrojeniowej na świecie. Dwa lata temu w stolicy Francji pojawiło się prawie 1570 wystawców, którzy na powierzchni prawie 170 tys. m2 powierzchni wystawienniczej pokazywali przez tydzień swoje produkty. Zjawiło się około 57 tys. zwiedzających.

Wówczas wydawało się, że będą to wyniki trudne do pobicia. A że konkurencyjnej, drugiej co do wielkości imprezie branży obronnej – londyńskiemu DSEI – udało się w zeszłym roku przyciągnąć aż 1600 wystawców, wiadomo było, że Francuzi zrobią wszystko, by utrzymać globalny prymat. I twórcom Eurosatory ta niezwykła sztuka, czyli przygotowanie imprezy jeszcze większej niż poprzednia edycja, udała się. Przez pięć dni – od 11 do 15 czerwca – w centrum wystawienniczym Paris-Nord Villepinte Exhibition Centre swoje militarne produkty prezentowało aż 1789 firm z 63 krajów. Wystawcy mieli do dyspozycji rekordową przestrzeń – ponad 180 tys. m2. – Aby zapewnić wszystkim firmom stosowne dla nich miejsce, zdecydowaliśmy o uruchomieniu dodatkowej hali wystawowej, w której swoje wyroby mogły zaprezentować firmy z szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym z cyberbezpieczeństwa – wyjaśnia Patrick Colas des Francs, dyrektor generalny targów.