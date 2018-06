Na drugim brzegu Odry

Czwartek, 14 czerwca, to ostatni dzień, kiedy podczas 4-dobowych zajęć kolejne pododdziały 17 Wielkopolskiej Brygady realizowały pokonywanie Odry na Ośrodku Szkolenia Biała Góra.

Pierwszy warunek - bezpieczeństwo

Poniedziałek, 11 czerwca, rozpoczął czterodobowe zajęcia taktyczne, których celem było wykonanie przez wszystkie pododdziały Wielkopolskiej Brygady pokonania przeszkody wodnej jaką jest rzeka Odra. Zważywszy na trudność zdania oraz liczne środki wykorzystane do wykonania postawionego zadnia, pierwszy dzień poświęcony został zapoznaniu szkolonych z warunkami bezpieczeństwa oraz zasadami osobistego przygotowania. – W każdym z pododdziałów są młodzi żołnierze, dla których pokonanie przeszkody wodnej jest nowym wyzwaniem. Duży nacisk kładziemy na kierowców rosomaków. Pierwszy dzień szkolenia to czas aby poznali i przetrenowali zasady przygotowania transporterów do sprawnego i bezpiecznego przekroczenia rzeczki – podkreślił szef szkolenia podpułkownik Jarosław Mosur.