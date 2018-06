GROM, jak rodziła się legenda

Operacje, które wykonują żołnierze GROM-u, budzą niezwykłą ciekawość. Niewiele szczegółów z ich służby wychodzi na światło dzienne, bo działania operatorów są objęte tajemnicą. – Nie potrzebujemy rozgłosu – ucinają rozmowy o sukcesach. Dziś żołnierze elitarnej jednostki wojsk specjalnych obchodzą swoje święto.

– Za nami kolejny rok intensywnej służby. Każdy dzień przynosi nam nowe wyzwania, jesteśmy na nie gotowi, zdeterminowani i pewni swoich umiejętności – mówił podczas uroczystego apelu płk Mariusz Pawluk, dowódca GROM-u, pierwszej jednostki wojsk specjalnych w Polsce po 1989 roku.

GROM powstał 28 lat temu, a jego założycielem był nieżyjący już gen. Sławomir Petelicki. Dla żołnierzy jednostki to postać wyjątkowa, osoba, która budzi szacunek nawet wśród tych, którzy go nie znali. – „Ojciec” był nietuzinkowy. Choleryk, ale z wizją, którą konsekwentnie realizował – mówi jeden z byłych gromowców. Ta wizja to stworzenie jednostki specjalnej, najlepszej w Polsce, jednej z najlepszych na świecie.



Wszystko zaczęło się w 1990 roku i było pokłosiem operacji „Most”. Ówczesny premier Tadeusz Mazowiecki zgodził się, aby rosyjscy Żydzi opuszczający ZSRR mogli z Warszawy wylatywać do Izraela. Niedługo potem fundamentaliści oświadczyli, że przestali uważać Polskę za kraj przyjazny i przeprowadzili w Bejrucie zamach na dwóch Polaków. Właśnie wtedy narodził się plan utworzenia antyterrorystycznej jednostki specjalnej. Jej zadaniem miało być reagowanie na zagrożenie terroryzmem, które dotyczyło obywateli Polski przebywających poza granicami kraju. Żołnierze mieli być szkoleni do działań w wodzie, na lądzie i w powietrzu. Kto miałyby tworzyć jednostkę? Ludzi do GROM-u Petelicki szukał sam. Osobiście testował pierwszych żołnierzy na selekcjach. – Pamiętam, jak skończyłem selekcję. Wbiegłem do odjeżdżającego już prawie autobusu i wtedy „Ojciec” uścisnął mi dłoń i powiedział „witamy w GROM-ie”. To było coś, czego nie zapomnę do końca życia – mówi jeden z byłych żołnierzy.

Dziś selekcja do GROM-u jest tajemnicą, choć pewne detale pojawiają się w mediach, bo wielu byłych gromowców opowiada o tym, co sami przeszli. Czy da się z tych wspomnień wyłuskać coś więcej? Na pewno wiadomo, że selekcja trwa około tygodnia. A poza tym? – Jest cholernie ciężko. Przygotowanie fizyczne jest ważne, ale najważniejsze jest to, co masz w głowie. Jest taki moment, że przechodzisz ten test wyłącznie głową, bo nogi już nie pracują – mówi były specjals.



Do najbardziej znanych i najlepiej opisanych operacji GROM-u należą: odbicie (wspólnie z komandosami z USA) platformy naftowej w porcie Umm Kasr w Zatoce Perskiej czy pojmanie zbrodniarza wojennego Slavko Dokmanovicia w 1997 roku. O tych mniej znanych, m.in. prowadzonych w Afganistanie, kilka lat temu, z okazji 25-lecia istnienia JW GROM, opowiadali służący wówczas w jednostce operatorzy zespołów bojowych. Wśród tych historii jest m.in. zakończona sukcesem akcja uwolnienia afgańskiej parlamentarzystki Fariby Kakar. – Podczas XIII zmiany dowodziłem zadaniowym zespołem bojowym Task Force 49. Wówczas przeprowadziliśmy operację uwolnienia posłanki afgańskiego parlamentu Fariby Kakar, którą porwano w sierpniu 2013 roku. Wraz z dziećmi podróżowała taksówką z rodzinnego Kandaharu autostradą Highway 1 do Kabulu. W strefie odpowiedzialności polskiego kontyngentu wojskowego została uprowadzona przez talibskich rebeliantów. Tak zaczął się 29-dniowy, jeden z najbardziej emocjonujących zawodowo i trudnych okresów w moim życiu – mówił Karol, żołnierz GROM-u.



Dziś żołnierze jednostki obchodzili swoje święto. Na uroczystej zbiórce spotkali się m.in. dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. Wojciech Marchwica, dowódcy wszystkich jednostek WS oraz byli i obecni operatorzy jednostki GROM. W uroczystości wzięli też udział: zastępca szefa BBN Dariusz Gwizdała, dyrektor gabinetu politycznego ministra obrony Łukasz Kudlicki oraz ostatni żyjący cichociemny kpt. Aleksander Tarnawski i żołnierz AK kpt. pil. Ryszard Witkowski.