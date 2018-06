Historia współgra z nowoczesnością - Ławka Niepodległości

Ministerstwo Obrony Narodowej rozstrzygnęło konkurs na opracowanie projektu ławki pomnikowej upamiętniającej 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Komisja konkursowa przyznała nagrodę główną pani Marcie Rosiak za nowatorski projekt ławki pomnikowej. To właśnie takie ławki staną w polskich miejscowościach. - Idea ławki nawiązuje do słów marszałka Piłsudskiego „Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze” – podkreśla pani Marta Rosiak.

Wojsko Polskie to nie tylko żołnierze, sprzęt i wyszkolenie to również kultywowanie tradycji narodowych, orężnych i patriotyzmu. Edukacja historyczna i obywatelska jest ogromnie ważna ponieważ naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Program budowy Ławek Niepodległości – to także odpowiedź na liczne sygnały od samorządów, które chcą upamiętnić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, szukają funduszy, liczą na pomoc strony rządowej. To właśnie samorządy mogą otrzymać dofinasowanie w wysokości do 80 proc. kosztów budowy ławki. Dotacje będą przyznawane w formie otwartego konkursu ofert.

Ławka Niepodległości będzie multimedialna. Przekaże ważne treści edukacyjne. Będzie odtwarzać nagrania dotyczące tradycji oręża polskiego, wydarzeń związanych z odzyskaniem Niepodległości, a także dziejów „małych ojczyzn”. W ten sposób każda z Ławek Niepodległości będzie związana z lokalną społecznością.