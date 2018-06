W Radomiu o przygotowaniach do Air Show

Piloci z 22 państw i 11 zespołów akrobatycznych wezmą udział w tegorocznym Air Show w Radomiu. – To będą największe pokazy lotnicze w historii Polski – mówił dziś wiceminister Wojciech Skurkiewicz w 42 Bazie Lotnictwa Szkolnego. Atrakcji będzie tak dużo, że organizatorzy wydłużyli pokazy o dwie godziny każdego dnia. Impreza odbędzie się 25 i 26 sierpnia.

– Organizatorzy dużych pokazów, które odbywają się w Europie, szczycą się tym, że mają dwie, cztery grupy pokazowe. U nas zespołów, które zaprezentują się radomskiej publiczności, będzie aż 11. 22 państwa potwierdziły swoją obecność – mówił wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz podczas konferencji poświęconej przygotowaniom do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2018. Spotkanie przedstawicieli MON-u i organizatorów pokazów z dziennikarzami odbyło się na terenie 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

Wiceminister Skurkiewicz zapowiedział również wydłużenie czasu trwania pokazów w związku z ogromnym zainteresowaniem imprezą miłośników lotnictwa oraz zapowiadanym dużym udziałem pilotów z Europy i Azji. – W porównaniu do lat ubiegłych pokazy będą trwały o dwie godziny dłużej, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Będzie mnóstwo akrobacji powietrznych, w tym te prezentowane przez zespół akrobacyjny włoskich sił powietrznych „Frecce Tricolori”. Piloci na Air Show w Radomiu przygotowują nowy, specjalny 40-minutowy pokaz. Dla miłośników lotnictwa będzie to z pewnością nie lada gratka – mówił wiceminister. Dodał, że poza pokazami na niebie na Air Show będą przygotowane również ciekawe wystawy statyczne sprzętu i wyposażenia polskiej armii. Nie zabraknie nowinek produkowanych przez rodzimy przemysł zbrojeniowy. – Chcemy, by każdy kto przyjdzie na Air Show, mógł znaleźć coś dla siebie. Dlatego szykujemy też specjalne strefy tematyczne, jak choćby ta przybliżająca tematykę wojskowości i lotnictwa. Te dwa sierpniowe dni będą czasem świętowania, czasem, który w bezpieczny w sposób będziemy mogli wspólnie spędzić na radomskim Sadkowie – mówił wiceszef MON-u.