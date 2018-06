Podoficerska wiedza i doświadczenie na Saber Strike-18

Nie uczestniczymy w ćwiczeniu Saber Strike-18 tylko po to, aby wykonać postawione zadania, ale przede wszystkim, by być inspiracją dla podoficerów i szeregowych młodszych służbą. Ogromnie zależy nam, by w trakcie tak dużego, międzynarodowego ćwiczenia udowodnić wszechstronną wiedzę i doświadczenie podoficerów – podkreślił starszy podoficer Dowództwa 12 Brygady Zmechanizowanej st. chor. sztab. Tomasz Fudali.

Podczas międzynarodowych manewrów pod kryptonimem Saber Strike-18, rozgrywanych m. in. na obiektach szkoleniowych poligonu drawskiego, jedną z kluczowych ról odgrywają podoficerowie ćwiczących jednostek wojskowych. Nie ma w tym cienia wątpliwości, że ich bogata wiedza oraz wieloletnie doświadczenie stanowią ogromną wartość, dzięki której wykonywanie skomplikowanych zadań nie stanowi większego problemu.

Wysoki poziom zdyscyplinowania, ogromna motywacja do działania, a także profesjonalizm buduje się długofalowo, ale z biegiem czasu przynosi to ogromną skuteczność w działaniu. Takiego zdania jest choćby starszy podoficer Dowództwa 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej st. chor. sztab. Andrzej Woltmann, który w codziennej współpracy z podoficerami „Dwunastki” nie skupia się wyłącznie na szeroko pojętym szkoleniu. - W dzisiejszych, skomplikowanych operacjach dobrze zmotywowani oraz wyszkoleni podoficerowie, którzy motywują swoich podwładnych przez przykład osobisty, stanowią kluczowy element nowoczesnych sił zbrojnych. Tacy są właśnie podoficerowie 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, którzy rozumieją i stosują zasady Mission Command, pamiętając jednocześnie o najwyższych wartościach Sił Zbrojnych RP – zaznaczył chorąży Woltmann.