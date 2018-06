Owocna dyskusja

W czwartek, 14 czerwca 2018 roku, w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych miało miejsce spotkanie, w którym uczestniczyli: dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen. broni dr Sławomir Wojciechowski i zastępca dowódcy U.S. Army Europe Maj. Gen. Timothy P. McGuire.





Gen. McGuire'owi towarzyszyła delegacja, w której składzie znalazł się między innymi attachѐ obrony z ambasady USA w Warszawie COL James McDonough. Ze strony DO RSZ w rozmowach uczestniczyli: pułkownik Krzysztof Nolbert, a także starszy podoficer dowództwa st. chor. sztab. Arkadiusz Niedziela, który miał okazję wymienić spostrzeżenia ze swoim odpowiednikiem – CSM Robertem Abernethym.

Dowódca operacyjny RSZ gen. broni dr Sławomir Wojciechowski i zastępca dowódcy U.S. Army Europe Maj. Gen. Timothy P. McGuire podczas rozmowy wymienili swoje refleksje i główne spostrzeżenia dotyczące ćwiczenia Saber Strike -18. Było to szczególnie ważne pod kątem trwających przygotowań do realizacji kolejnej edycji ćwiczenia Anakonda-18. Wyciągnięte wnioski pozwolą na jeszcze lepsze zaplanowanie i przeprowadzenie listopadowych manewrów. Umożliwią również udoskonalenie elementów dowodzenia i kierowania operacją.

Tekst: mjr Adriana Wołyńska