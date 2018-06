Żandarmeria świętuje

Dziękuję Wam za to, że sumiennie, niezmiennie i z wielkim oddaniem dbacie o bezpieczeństwo Polski – mówił prezydent Andrzej Duda do żołnierzy zebranych na uroczystym apelu z okazji Święta Żandarmerii Wojskowej. – Wasza służba nie należy do łatwych. Misje wojskowe, ale także akcje antyterrorystyczne to Wasz dzień powszedni – dodał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Uroczystości z okazji Święta Żandarmerii Wojskowej obyły się dziś w Mińsku Mazowieckim. – Bardzo dziękuję z zaproszenie. W tym szczególnym dla nas wszystkich roku 100-lecia odzyskania niepodległości mam okazję spotkać się z formacją Wojska Polskiego, która pełni służbę dla Rzeczypospolitej od ponad 200 lat – mówił prezydent Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP podkreślał, że razem z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem przyjechał do Mińska Mazowieckiego, by pochylić się nisko wszystkim żołnierzom Żandarmerii Wojskowej i ich rodzinom. – Rzeczpospolita może być dumna ze swoich dziejów także dzięki Waszej służbie. Dziękuję, że z wielkim oddaniem dbacie o bezpieczeństwo Polski, o porządek, o przestrzeganie prawa – mówił Andrzej Duda.

Żołnierzom ŻW za świetne wyszkolenie i ofiarną służbę dziękował również minister obrony narodowej. – Pełniąc urząd ministra obrony narodowej, mam osobistą satysfakcję, gdy słyszę słowa, żeŻandarmeria Wojskowa należy do najlepszych służb policji wojskowej w NATO – mówił Mariusz Błaszczak. Minister przypomniał, że żołnierze ŻW uczestniczą w misjach wojskowych i akcjach antyterrorystycznych. – Można was spotkać również wtedy, gdy wspieracie służby porządkowe przed świętami. Można powiedzieć, że Polska jest bezpieczna także dzięki Waszemu zaangażowaniu – mówił szef MON.