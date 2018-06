Eurosatory – królestwo militarnych pojazdów

Salon zbrojeniowy Eurosatory to nie tylko największe targi obronne na świecie, lecz również jedna z największych wystaw pojazdów militarnych. W tym roku światową premierę w Paryżu miały m.in. nowy francusko-niemiecki czołg podstawowy EMBT, wóz rozpoznawczy Jaguar, transporter Patria AMV 6X6 oraz dwa warianty BWP ASCOD. Zainteresowanie wzbudzają także polskie wozy Wirus i Dino.

Ponad 250 pojazdów – od małych, kilkusetkilogramowych wszędołazów, po ważące kilkadziesiąt ton pancerne kolosy. Podczas targów zbrojeniowych w Paryżu producenci z całego świata prezentują swoje najnowsze konstrukcje. Część firm specjalnie na Eurosatory przygotowała światowe premiery. Wśród nich jest holding KNDS, który powstał trzy lata temu w wyniku połączenia koncernów: niemieckiego KMW (Krauss-Maffei Wegmann, produkującego czołgi Leopard 2) i francuskiego Nextera (Nexter Defense Systems, producenta czołgów Leclerc). Holding przywiózł do Paryża nowy europejski czołg podstawowy (European Main Battle Tank – EMBT). Powstał on na bazie Leoparda 2A7, z którego wzięto kadłub, silnik i podwozie. Z kolei z najnowszej wersji czołgu Leclerc zaczerpnięto system wieżowy z automatem ładowania. Przedstawiciele KNDS podkreślają jednak, że EMBT to tylko demonstrator technologii. – To pierwszy krok do wspólnej produkcji Nextera i KMW oraz demonstrator tego, co możemy zrobić – mówi Rudolf Neuhaus, menadżer projektu. Dodaje, że kolejnym krokiem będzie przygotowanie prototypu oraz serii przedprodukcyjnej.