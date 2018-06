Wyszkoleni specjaliści

Każdy dzień w trakcie trwania kursu był czasem, kiedy doświadczeni instruktorzy z Ośrodka Szkolenia Leopard (OSL) szkolili czołgistów z 10 Brygady Kawalerii Pancernej, 34 Brygady Kawalerii Pancernej oraz 1 Warszawskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Żołnierze mieli okazję zdobywać wiedzę pod okiem najlepszych specjalistów. Każdy z uczestników kursu doskonale zdawał sobie sprawę, że czas spędzony w Świętoszowie to doskonała okazja, żeby odpowiednio przygotować się do dalszej służby na zajmowanym stanowisku.

W środę, 6 czerwca 2018 roku, na porannym apelu, komendant OSL wręczył żołnierzom certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu. Ponad pięćdziesięciu żołnierzy i dwóch Pracowników Resortu Obrony Narodowej odebrało dokumenty uprawniające ich do wykonywania zadań na określonych stanowiskach. Major Marcin Wdowiak pogratulował kursantom zdobytej wiedzy i umiejętności. Wyraził przekonanie, że czołgiści są dobrze przygotowani, żeby kontynuować swoją służbę w składzie załogi czołgu Leopard. Komendant OSL życzył żołnierzom powodzenia oraz samorealizacji w trakcie dalszej służby. Najlepszym spośród kursantów, tym którzy uzyskali najwyższe wyniki na egzaminie, komendant OSL wręczył osobne podziękowania.

Kurs dobiegł końca, czołgiści otrzymali certyfikaty i nadszedł czas powrotu do macierzystych jednostek i pododdziałów. Żołnierze jednogłośnie stwierdzili, że czują się dobrze przygotowani, aby wykonywać stawiane przed nimi zadania. Oczywiście zdają sobie sprawę, że to nie koniec nauki. Są jednak pewni, że jeśli kiedyś w przyszłości będą potrzebowali pomocy, to śmiało mogą się zwrócić do kadry instruktorskiej OSL, która chętnie pomoże rozwiązać zaistniały problem.

Źródło: kpt. Katarzyna Sawicka