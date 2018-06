Logistyczna odsłona Saber Strike-18

Podczas działań taktycznych realizowanych m. in. na poligonie drawskim, żołnierze każdego dnia wykorzystują setki różnorodnego, często bardzo specjalistycznego sprzętu wojskowego. Zawiłe zadania wymagają ciągłego uzupełniania paliw, amunicji, części zamiennych, a także jedzenia i wody pitnej dla uczestników ćwiczenia, dlatego logistycy mierzą się z wieloma wyzwaniami w toku prowadzonych dynamicznych działań. Jest to dla nich swoisty sprawdzian wyszkolenia, ale również szybkiego i trafnego podejmowania decyzji, które mogą zawarzyć o powodzeniu toczonych operacji.

Zanim jednak pododdziały sojusznicze przystąpiły do wykonywania zadań, jeszcze w fazie przygotowawczej ćwiczenia, logistycy musieli zaplanować wielką operację przemieszczenia tego sprzętu, zorganizowania obozowisk, punktów tankowania, remontów, a także punkty wydawania posiłków. Z tego względu żołnierze pododdziałów logistycznych uczestniczących w ćwiczeniu rozpoczęli działania na poligonie drawskim dużo wcześniej, zanim przemieściły się pododdziały bojowe.

Ogromną rolę logistyki podkreślił zastępca dowódcy – szef sztabu 3 batalionu piechoty zmotoryzowanej major Maciej Jóźwiak. „W trakcie ćwiczenia Saber Strike-18 sekcja S-4 batalionu musi skrupulatnie planować i koordynować zaopatrywanie pododdziałów ogólnowojskowych, aby mogły skutecznie prowadzić działania taktyczne. Teoretycznie logistyka jest mało widoczna, ale praktycznie ogromnie istotna” – zaznaczył major Jóźwiak.

Kończąc główną – taktyczną część ćwiczenia, żołnierze przystąpią do obsługi sprzętu a także przygotowania go do transportu i powrotu do macierzystych garnizonów. Przed nimi pozostał jeszcze ostatni etap ćwiczenia, a gdy ostatni żołnierz i pojazd powróci z poligonu, wtedy dopiero będzie można powiedzieć, że międzynarodowe ćwiczenie Saber Strike-18 dobiegło już końca.

Źródło: por. Błażej Łukaszewski