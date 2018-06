Kieleccy elewi ślubowali Ojczyźnie

Elewi kompanii szkolenia służby przygotowawczej złożyli na Placu Wolności w Kielcach uroczystą przysięgę wojskową.

„W Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych pod okiem dowódców kształciliście swoje charaktery, umacnialiście wartości, wartości, którymi powinien kierować się każdy żołnierz: Bóg, Honor i Ojczyzna. W dzisiejszych czasach nie zawsze są one popularne i szanowane, dlatego niełatwo je wyznawać, zwłaszcza na forum. A dzisiaj to właśnie Wy stajecie przed pomnikiem naczelnego wodza i pokazujecie, że macie odwagę, odwagę do tego by przyznać się do miłości do Ojczyzny, by powiedzieć Tobie Ojczyzno ślubuję!” – powiedział Komendant CPdMZ płk Paweł Chabielski.

„Stolica regionu to miejsce, gdzie powraca wojsko polskie. Mowa tu oczywiście o nowych żołnierzach, ale także o weteranach misji zagranicznych, których gościliśmy kilkanaście dni temu. Wojsko ma w naszym mieście wielowiekowe tradycje” - podkreśla senator Krzysztof Słoń.

Wspólne odśpiewanie Hymnu oraz Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego wywarło ogromne wrażenie nie tylko na gościach, ale także na głównych bohaterach uroczystości. Komendant Centrum w towarzystwie senatora Krzysztofa Słonia uhonorował wyróżnionych elewów listami gratulacyjnymi. Uroczystość zakończyła defilada wojskowa.