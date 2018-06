Wojskowi judocy na tatami

W Elblągu tytuły mistrzowskie obronili: sierż. pchor. Paweł Borowicz, bsm. pchor. Roman Błoński i kmdr ppor. Jarosław Poździk. Nowy mistrz w kategorii do 81 kg – sierż. pchor. Borowicz z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie – na mistrzostwach w 2014 roku był najlepszy w niższej kategorii wagowej – do 73 kg. Natomiast jego kolega z reprezentacji Wyższego Szkolnictwa Wojskowego, student Akademii Marynarki Wojennej bsm. pchor. Roman Błoński, powtórzył sukces w kategorii do 90 kg. Z kolei reprezentant marynarki wojennej kmdr ppor. Jarosław Poździk ponownie zdobył tytuł w rywalizacji zawodników ważących powyżej 100 kg.

Piąty tytuł z rzędu

Bsm. pchor. Roman Błoński w Elblągu wywalczył już piąty z rzędu tytuł mistrza Wojska Polskiego. W finale stoczył pojedynek z zawodnikiem, który również przed czterema laty dotarł do finału w jego wadze. Jednak na czempionacie w Gdyni Błoński zdobył złoto bez walki, gdyż jego przeciwnik nie przystąpił do rywalizacji z powodu odniesionej wcześniej kontuzji. St. szer. Andrzej Umański z 16 Dywizji Zmechanizowanej bardzo chciał się zrewanżować teraz rywalowi. Jednak nie udało mu się przerwać zwycięskiej passy podchorążego. – Bardzo się cieszę, że wróciliśmy do rywalizacji o medale Mistrzostw Wojska Polskiego. Zresztą nie tylko ja, bo mamy w armii wielu znakomitych judoków, członków kadry narodowej. Choćby mój finałowy rywal był jednym z czołowych zawodników w kraju. Z powodzeniem bił się w niższych kategoriach wagowych – mówi podchorąży.

Jak przyznaje student Akademii Marynarki Wojennej, dzięki temu, że startuje w Maratonie Komandosa i innych biegach, udało mu się utrzymać wagę. Ostatnią walkę z Umańskim uznał za najtrudniejszą w jego dotychczasowych występach w wojskowym czempionacie. Teraz już myśli o startach w kolejnych mistrzostwach, których kontynuację zapowiedział podczas otwarcia czempionatu w Elblągu gen. bryg. Andrzej Danielewski z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Pchor. Błoński z dotychczasowych sukcesów ceni sobie srebrny i brązowy medal wywalczony na młodzieżowych mistrzostwach Polski i piąte miejsce na seniorskim Pucharze Świata w Szwecji. Pochwalił się też, że przed kilkunastoma dniami wywalczył w Kościelisku drużynowy tytuł mistrza Polski służb mundurowych w biatlonie letnim.

Najkrótsza walka w finale

Najszybciej finałową walkę rozstrzygnął na swoją korzyść kpr. Mariusz Janicki, drużynowy brązowy medalista wojskowych igrzysk z 2011 roku oraz Wojskowych Mistrzostw Świata w Judo z 2013 roku. W Elblągu zawodnik z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu startował w barwach reprezentacji 11 LDKPanc. Finałową walkę z szer. pchor. Pawłem Hojzlerem z wrocławskiej AWL zakończył efektownym rzutem w 39. sekundzie. – Nawet nie wiedziałem, że ta walka trwała tak krótko. Cieszę się, że po raz siódmy wywalczyłem tytuł mistrza Wojska Polskiego w mojej ulubionej dyscyplinie sportu – mówi zawodnik, który po zakończeniu przed czterema laty kariery sportowej w judo teraz zdobywa medale w wojskowych czempionatach podczas walk w bliskim kontakcie.

Kpr. Janicki podkreślił, że do mistrzostw w Elblągu przygotowywał się we wrocławskim centrum pod okiem trenerów: Jacka Kamińskiego i Artura Michalkiewicza. – Mocno przyczynili się do tego sukcesu. Bardzo im dziękuję – dodaje siedmiokrotny mistrz, który judo uprawiał przez 24 lata. Od poprzednich Mistrzostw Wojska Polskiego w Gdyni już nie brał udziału w zawodach judoków i bardzo się ucieszył z powrotu judo do kalendarza imprez wojskowych. – Chociaż teraz priorytetowo traktuję rywalizację w walce w bliskim kontakcie z radością wróciłem na tatami. Bardzo kocham judo i zawsze będę wspierał ten sport – przyznaje sportowiec.

Masters nie dał szans młodszym rywalom

Po raz ostatni przed czterema laty brał udział w zawodach również kmdr ppor. Jarosław Poździk, który w Elblągu po raz czwarty z rzędu zdobył tytuł mistrza Wojska Polskiego. – Od poprzednich wojskowych mistrzostw nie rywalizowałem na tatami. Nie startowałem w Mistrzostwach Polski Masters ani w czempionatach Europy i Świata Masters. Staram się jednak utrzymać sprawność fizyczną. Codziennie ćwiczę brzuszki i pompki i jak widać, wychodzi mi to na zdrowie – podkreśla 52-letni komandor. W Elblągu przyszło mu walczyć z młodszymi rywalami. – Nie obawiałem się, że zaskoczą mnie od strony technicznej. Bałem się tylko o swoją kondycję. Ale bardzo dobrze mi się walczyło i nabrałem ochoty do dalszych startów – dodaje i chwali zmianę regulaminową w judo skracającą walkę z pięciu minut do czterech.

Młodszy o rok brat komandora st. chor. mar. Adam Poździk przed czterema laty również zdobył tytuł mistrza Wojska Polskiego. Tym razem nie startował, ale był jednym z sędziów. Chociaż nie walczył, cieszył się z reaktywacji mistrzostw i z zapowiedzi, że w przyszłym roku wejdą one do współzawodnictwa w sporcie powszechnym w Wojsku Polskim. – Przed rokiem na mistrzostwach Europy judoków w Warszawie gen. Danielewski obiecał mi, że w tym roku odbędzie się krajowy wojskowy czempionat. Słowa dotrzymał, a teraz w Elblągu zapowiedział, że od przyszłego roku judo zostanie włączone do punktacji współzawodnictwa sportowego na szczeblu Sił Zbrojnych RP – mówi chorąży. Jego zdaniem generał znów dotrzyma słowa i dzięki włączeniu judo do współzawodnictwa za rok znacznie wzrośnie frekwencja uczestników. – To nie znaczy, że w tym roku startowało mało zawodników. Było ich bowiem więcej niż przed czterema laty – dodaje młodszy z braci Poździków.

Oceniając poziom zawodów w Elblągu, sędzia Poździk przyznał, że zwłaszcza finałowe walki były bardzo interesujące. – Były rzuty, czyli to co publiczność lubi najbardziej. Ciekawe były pojedynki doświadczonych zawodników z tymi o wiele lat młodszymi. Mastersi pokazali, że w judo mogą na równi rywalizować z młodszymi kolegami – przyznaje chorąży. Ucieszyło go też jako sędziego, że nie było żadnych protestów i skarg na pracę arbitrów.

Turniej drużynowy

Drugiego dnia mistrzostw odbył się turniej drużynowy. Rywalizację wygrała reprezentacja 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Judocy z Czarnej Dywizji w finałowym pojedynku pokonali 4:3 reprezentację Wyższego Szkolnictwa Wojskowego. Ostatni punkt na wagę zwycięstwa zdobył ppor. Patryk Janik. Brązowe medale zdobyli reprezentanci 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz sił powietrznych. Natomiast w punktacji zespołowej, do której wliczano punkty z turnieju indywidualnego i drużynowego, triumfowali gospodarze. Judocy z 16 DZ zdobyli 297 punktów. Drugie miejsce zajęła reprezentacja 11 LDKPanc (zespół uzyskał 287,5 pkt), a trzecie podchorążowie z ekipy Wyższego Szkolnictwa Wojskowego (271 pkt). Puchar dla najlepszego zawodnika mistrzostw przyznano kmdr. ppor. Jarosławowi Poździkowi.

Organizatorami mistrzostw w Elblągu była 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana i Pułk Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Zawody pod patronatem ministerstwa obrony narodowej i Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych odbywały się w Hali Sportowo-Widowiskowej. Patronem medialnym imprezy była „Polska Zbrojna”. Medaliści mistrzostw otrzymali upominki ufundowane przez Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie. WIW wyróżnił również gen. dyw. Marka Sokołowskiego, dowódcę 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, przyznaniem tytułu „Mecenasa judo w Wojsku Polskim”.

Wyniki

Mężczyźni

Kategoria -60 kg

1. szer. Henryk Kmieciak (16 Dywizja Zmechanizowana)

2. st. szer. Łukasz Walczuk (16 Dywizja Zmechanizowana)

3. szer. Krzysztof Ługowski (16 Dywizja Zmechanizowana)

Kategoria -66 kg

1. szer. Dawid Takunow (siły powietrzne)

2. ppłk Rafał Bieniek (instytucje centralne MON)

3. st. szer. Robert Rogalewicz (11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

3. ppłk Piotr Hałys (wojska obrony terytorialnej)

Kategoria -73 kg

1. kpr. Mariusz Janicki (11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

2. szer. pchor. Paweł Hojzler (Wyższe Szkolnictwo Wojskowe / Akademia Wojsk Lądowych Wrocław)

3. ppor. Artur Dworak (Wyższe Szkolnictwo Wojskowe/AWL Wrocław)

3. st. szer. pchor. Kamil Więcławik (Wyższe Szkolnictwo Wojskowe / AWL Wrocław)

Kategoria -81 kg

1. sierż. pchor. Paweł Borowicz (Wyższe Szkolnictwo Wojskowe / Wyższa Szkoła Sił Powietrznych Dęblin)

2. st. Szer. Adam Smulski (11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

3. Robert Wandor (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych)

3. sierż. pchor. Seweryn Wiktorek (Wyższe Szkolnictwo Wojskowe / AWL Wrocław)

Kategoria -90 kg

1. bsm. pchor. Roman Błoński (Wyższe Szkolnictwo Wojskowe / Akademia Marynarki Wojennej Gdynia)

2. st. szer. Andrzej Umański (16 Dywizja Zmechanizowana)

3. st. szer. Artur Skrzypiec (16 Dywizja Zmechanizowana)

3. por. mar. Mateusz Morawiec (marynarka wojenna)

Kategoria -100 kg

1. ppor. Patryk Janik (11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

2. szer. Damian Pruszkowski (16 Dywizja Zmechanizowana)

3. st. kpr. Wojciech Grywalski (12 Dywizja Zmechanizowana)

3. st. szer. pchor. Mikołaj Podgórski (Wyższe Szkolnictwo Wojskowe / AWL Wrocław)

Kategoria +100 kg

1. kmdr ppor. Jarosław Poździk (marynarka wojenna)

2. szer. Tomasz Graban (16 Dywizja Zmechanizowana)

3. szer. Mateusz Piasecki (12 Dywizja Zmechanizowana)

3. st. mat Michał Juśkiewicz (marynarka wojenna)

Kobiety

Kategoria -63 kg

1. ppor. Ewa Stradowska (siły powietrzne)

2. szer. Aleksandra Kaliska (11 Dywizja Kawalerii Pancernej)

3. st. kpr. Edyta Wasyluk (siły powietrzne)

Kategoria +63 kg

1. szer. pchor. Kamila Pasternak (Akademia Wojsk Lądowych Wrocław)

2. por. Paulina Wróbel (siły powietrzne)

3. szer. Magdalena Stankiewicz (16 Dywizja Zmechanizowana)