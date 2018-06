Ćwiczenie ROS-18

REKLAMA

Na tle założonej sytuacji taktycznej z wykorzystaniem symulacji komputerowej w środowisku JCATS żołnierze ćwiczą epizody związane m. in. z realizacją uderzeń rakietowych na siły okrętowe przeciwnika, niszczeniem podchodzącego desantu morskiego, realizacją wsparcia ogniowego, ewakuacją rannych z pola walki (MEDEVAC) oraz współdziałaniem z oddziałami Obrony Terytorialnej w rejonie odpowiedzialności Komponentu Morskiego.

Kończącym się w piątek, 15 czerwca ćwiczeniem kieruje dowódca 3 Flotylli Okrętów cz. p. o. komandor Wojciech Sowa.

System Symulacji Pola Walki JCATS (Joint Confict and Tactical Simulation), umożliwia symulowanie rzeczywistych warunków pola walki ze wszystkimi jego aspektami. Narzędzie to wymusza na ćwiczących użycie wiedzy taktycznej i operacyjnej w celu właściwego prowadzenia działań bojowych lub kryzysowych. System pozwala na symulowanie działań i zdarzeń nie możliwych do zrealizowania w czasie ćwiczeń z wojskami, prowadzonych w czasie pokoju, m. in. takich jak: ostrzał artylerii, pożar w terenie zurbanizowanym, zniszczenie mostów lub wiaduktów, karambol na autostradzie, czy też uszkodzenie tankowca i wyciek ropy naftowej na morzu. System umożliwia także operowanie w różnych porach doby i różnych warunkach pogodowych. Przewiduje również możliwość odzwierciedlenie natężenia ruchu oraz możliwości poruszania się pojazdów w zależności od ukształtowania terenu czy też jego przejezdności.

Tekst: kpt. mar. Anna Sech