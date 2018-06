Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam...

69 elewów szkolących się w Ośrodku Służby Przygotowawczej w 1 Batalionie Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej 8 czerwca złożyło uroczystą przysięgę wojskową.





Uroczystość rozpoczęła się na płycie lotniska w garnizonie Łęczyca wprowadzeniem pododdziałów oraz kompanii honorowej. Po podniesieniu na maszt flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu RP do sztandaru wystąpiły 3 kolumny elewów składających przysięgę. Następnie pełniący obowiązki dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej pułkownik Sławomir Rutowicz wręczył wyróżniającym się w trakcie szkolenia żołnierzom listy gratulacyjne. W przemówieniu skierowanym do uczestników przysięgi płk Rutowicz życzył wytrwałości w kolejnych 3 miesiącach szkolenia oraz wyraził swoje przekonanie, że większość z elewów w przyszłości zasili szeregi jednostek podległych 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.



Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Wojskowa z Torunia, która wystąpiła w przygotowanym specjalnie na tę uroczystość repertuarze. Pokaz orkiestry był wyjątkowy, za co został przez wszystkich obecnych na uroczystości nagrodzony gromkimi brawami. Elewi zaprezentowali efektowny pokaz swojego wyszkolenia w zespołowym układzie walki wręcz z karabinkiem.



Zakończenie uroczystości zwieńczyła defilada pododdziałów z 1 bkpow i 1 dlot uczestniczących w uroczystości.

Tekst: Sekcja Wychowawcza 1 bkpow