Pomoc potrzebującym żołnierzom

Zdarzenie losowe, choroba, uszkodzenie domu w wyniku klęski żywiołowej – to tylko kilka sytuacji, w których żołnierze mogą ubiegać się o zapomogę. Pierwsza transza – 9 mln zł – trafiła już do jednostek. Drugą – w wysokości 2,5 mln zł – MON planuje uruchomić we wrześniu. W sumie na finansowe wsparcie resort obrony przeznaczy w tym roku 12,8 mln zł.

Pieniądze na pomoc socjalną wypłacane są ze specjalnego funduszu. Uruchamiany jest on od dwóch do czterech razy w roku. – Podpisana przez ministra decyzja zakłada, że w ramach pierwszej transzy do potrzebujących trafi 9 mln zł – informuje Piotr Więch, p.o. szef Wydziału Zabezpieczenia Socjalnego Żołnierzy i Weteranów w DSS MON. W ramach tej puli Dowództwo Generalne RSZ będzie miało do podziału 6 mln 300 tys. zł, Komenda Główna ŻW – 260 tys., Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej 130 tys. zł, tyle samo otrzyma Dowództwo Operacyjne RSZ. Pieniądze na zapomogi będą miały też m.in. jednostki wojsk specjalnych: Nil (120 tys. zł), Jednostka Wojskowa Komandosów (80 tys. zł), GROM (60 tys. zł) i Formoza (40 tys. zł).

To nie wszystko. We wrześniu MON planuje uruchomić drugą transzę świadczeń w wysokości ok. 2,5 mln zł. Dodatkowo – ok. 580 tys. – pozostanie w dyspozycji ministra obrony narodowej, który także ma prawo przyznania zapomóg żołnierzom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji. W sumie więc na zapomogi w 2018 roku MON przeznaczy 12 mln 800 tys. zł.