Patrioty bronią nieba na „Saber Strike”

Przeciwlotnicy US Army oraz wyrzutnie Patriot zapewniają osłonę powietrzną pododdziałom uczestniczącym w „Saber Strike' 18”. – Zapewniają bezpieczeństwo przed wszelkimi uderzeniami z powietrza – mówi kpt. Grzegorz Piśkiewicz z 12 Dywizji Zmechanizowanej. W czasie manewrów trzy amerykańskie baterie przeciwlotnicze stacjonują w Drawsku Pomorskim.

Amerykanie do Polski na ćwiczenia „Saber Strike' 18” przyjechali już pod koniec maja. Są to przeciwlotnicy z 5 Batalionu 7 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, czyli jednostki, która na co dzień stacjonuje w niemieckim Baumholder. – W Drawsku Pomorskim jest teraz kilkudziesięciu amerykańskich przeciwlotników. Tworzą oni trzy baterie, przy czym jedna bateria składa się z radaru i pięciu wyrzutni – tłumaczy kpt. Grzegorz Piśkiewicz z pionu szkolenia 12 Dywizji Zmechanizowanej. Oficer uczestniczył niedawno w prezentacji amerykańskiego sprzętu przeciwlotniczego, który na poligonie drawskim poprowadził gen. bryg. Timothy J. Sheriff z Gwardii Narodowej stanu Karoliny Północnej.

System Patriot, wykorzystywany w czasie manewrów „Saber Strike”, tworzą trzy radary MPQ-53 oraz wyrzutnie rakiet PAC-2 i PAC-3, a także satelitarny zestaw łączności oraz stacje zasilające. Stacjonujący obecnie w Drawsku przeciwlotnicy amerykańscy dysponują obecnie 12 rakietami PAC2, które służą do zwalczania m.in. samolotów, śmigłowców czy pocisków manewrujących cruise. Posiadają też 32 rakiety PAC3, które służą do zwalczania taktycznych pocisków balistycznych, np. rakiet Iskander. – W czasie ćwiczenia amerykańskie baterie przeciwlotnicze nie będą przemieszczać swoich pododdziałów, bo zasięg radarów i rakiet Patriot jest tak duży, że spokojnie z jednego miejsca zabezpieczą wszystkie szkolące się tu pododdziały – podkreśla przeciwlotnik z 12 Dywizji. – Ich zadaniem jest osłona wojsk własnych przed wszelkimi uderzeniami z powietrza, czyli stworzenie tzw. parasola przeciwlotniczego. W realnych działaniach chodziłoby o to, by pododdziały lądowe skupiały się jedynie na walce z przeciwnikiem i nie martwiły się o zagrożenie z powietrza – dodaje.