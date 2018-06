Pierwszy apel w takim składzie

W ostatnim czasie kolejna zmiana amerykańskich żołnierzy przybyła do Świętoszowa. W poniedziałek, 11 czerwca 2018 roku, odbył się pierwszy wspólny apel żołnierzy dwóch sojuszniczych państw.

Punktualnie o godzinie ósmej rano, kawalerzyści z 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10 BKPanc) i żołnierze z 1 batalionu 7 Pułku Kawalerii 1 Brygady Pancernej stanęli w jednym szeregu na świętoszowskim Placu Garnizonowym. Żołnierze wspólnie obserwowali podnoszenie flag państwowych na maszty i słuchali słów Hymnów Narodowych dwóch sojuszniczych państw. Wspólny apel był początkiem nowego etapu, który właśnie się rozpoczął i potrwa przez najbliższe kilka miesięcy.

Dowódca 10 BKPanc generał brygady doktor Dariusz Parylak zwrócił się do żołnierzy stojących na placu apelowym słowami: - Wkrótce czeka Nas wiele wspólnych szkoleń, które będą okazją do wzajemnego poznania się, nauki oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności, którą posiadamy zarówno my, jak i Wy. Za chwilę wymienimy oznaki rozpoznawcze, a w kolejnych miesiącach wymienimy się doświadczeniami i spostrzeżeniami. Już „od jutra” rozpoczniemy wspólne zmagania na Pasie Taktycznym, strzelnicach oraz wszystkich dostępnych obiektach brygady. Jestem pewny, że współdziałanie polskich żołnierzy z żołnierzami amerykańskimi przyniesie wymierne korzyści. Dowódca pancernej brygady wyraził także przekonanie, że w trakcie wspólnego szkolenia w ramach programu Combined Collective Integration Training polscy i amerykańscy żołnierze, po raz kolejny znajdą optymalny sposób na połączenie procedur obowiązujących w dwóch sojuszniczych armiach. Podkreślił, że wspólne szkolenie wymagało będzie obustronnego zaangażowania oraz indywidualnego wysiłku każdego żołnierza. Dzięki temu założone cele zostaną osiągnięte, a satysfakcja z dobrze wykonanych zadań towarzyszyła będzie każdemu.