Polska na Eurosatory 2018

Karabiny Grot oraz miny przeciwpancerne i przeciwpojazdowe Tulipan. Raki, czyli 120-milimetrowe moździerze na podwoziu transporterów Rosomak oraz Kraby, czyli 155-milimetrowe armatohaubice na podwoziu gąsienicowym. A także amunicja krążąca Warmate, roboty pirotechniczne oraz pojazdy Wirus i Dino. Te produkty polskiej zbrojeniówki budzą największe zainteresowanie.

Trwające w Paryżu od 11 czerwca targi zbrojeniowe Eurosatory to obecnie największa impreza wystawiennicza branży obronnej na świecie. W tym roku w organizowanej co dwa lata wystawie bierze udział 1760 firm z 63 państw. Dla porównania – w zeszłorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, trzecich co do wielkości targach zbrojeniowych w Europie, wzięło ich udział 600.

Nasz kraj na tegorocznych targach Eurosatory reprezentuje 12 firm: CFT Precyzja, Concept, Frag Out Magazine, Hertz Systems, HPE Poland, Kadar Dariusz Spychała, MSPO 2018, PGZ S.A., PIAP, PHO, RAN Systems, WB Group.