„Saber Strike 18”: pokonać Wisłę

Żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej i nieco ponad 50 jednostek sprzętu wojskowego, w tym Rosomaki, przeciwlotnicze zestawy Osa i moździerze samobieżne Rak, przeprawili się przez Wisłę. Operacja trwała ok. ośmiu godzin i odbyła się w okolicach Chełmna w województwie kujawsko-pomorskim. Cel wojskowej kolumny – Bemowo Piskie.

Pierwsi do akcji ruszyli żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. – Szwadronowa grupa bojowa 25 Brygady miała uchwycić przyczółki po obu stronach Wisły i utrzymać je do czasu nadejścia sił głównych i przeprawy przez rzekę – mówi ppor. Bartosz Grzesło, oficer prasowy 25 Brygady. W operację zaangażowane były dwa plutony kawalerzystów, wzmocnione sekcją przeciwpancernych pocisków Spike, przeciwlotniczymi wyrzutniami Grom i drużyną saperów. W sobotę kilka minut przed godziną 16 nad brzegiem Wisły pojawił się śmigłowiec Mi-17. Z zawieszonej kilkanaście metrów nad ziemią maszyny za pomocą grubej liny desantowali się pierwsi żołnierze. – Kawalerzyści mieli sprawdzić lądowisko i ocenić, czy nadaje się do przyjęcia następnych żołnierzy. Kilka minut później nadleciały kolejne śmigłowce – opisuje ppor. Grzesło. Na czele formacji śmigłowców polski Mi-8, a na jego skrzydłach dwa amerykańskie Black Hawki. Maszyny wylądowały nad Wisłą, a z ich pokładu desantowali się kawalerzyści. Operację z powietrza ubezpieczały dwa szturmowe Mi-24 i dwa W-3 Sokół.