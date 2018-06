Pamięci zasłużonym ludziom morza

Komandor Zbigniew Przybyszewski urodził się 22 września 1907 roku w majątku ziemskim Giżewo pod Kruszwicą. W 1916 roku rozpoczął naukę w szkole w Kruszwicy. Dalszą edukację pobierał w gimnazjach w Inowrocławiu i Krasnymstawie. W czerwcu 1927 roku zdał maturę typu humanistycznego i został przyjęty na IX rocznik Wydziału Morskiego Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej, którą ukończył w 1930 roku z 12 lokatą i został promowany na pierwszy stopień oficerski – podporucznika marynarki.

Od 1931 roku pełnił obowiązki oficera wachtowego na torpedowcu ORP Krakowiak, by dwa lata później objąć stanowisko zastępcy dowódcy tegoż okrętu. Z końcem 1933 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy kompanii w Kadrze Floty w Gdyni. W 1934 roku został oficerem artylerii na okręcie podwodnym ORP Wilk. W 1936 roku objął funkcję zastępcy dowódcy torpedowca ORP Mazur, a od 1937 roku pełnił obowiązki I oficera artylerii na niszczycielu ORP Burza, a następnie na ORP Błyskawica.

25 października 1938 roku został dowódcą 31 Baterii Artylerii Nadbrzeżnej, trzonu obrony Wybrzeża, najpotężniejszej polskiej baterii znajdującej się na helskim cyplu. Baterią dowodził przez cały okres 32 dni obrony Helu, uniemożliwiając celnymi strzałami zbliżenie się potężnej floty niemieckiej i wysadzenie desantu. Mimo odniesionej od odłamka rany, opuścił szpital i wbrew zakazowi lekarzy wrócił do swojej baterii, którą dowodził aż do kapitulacji.

Po okupacji spędzonej w oflagach, skąd niejednokrotnie podejmował próby ucieczki, Zbigniew Przybyszewski wrócił do Polski i włączył się czynnie w odbudowę polskiej Marynarki Wojennej. Za męstwo w czasie obrony Helu został odznaczony orderem Virtuti Militari. W 1950 roku, w stopniu komandora porucznika, awansował na stanowisko zastępcy szefa Wydziału Marynarki Wojennej przy Sztabie Generalnym WP.

We wrześniu 1950 roku komandor Zbigniew Przybyszewski został aresztowany (tzw. „spisek siedmiu komandorów”) i po miesiącach tortur i bezprawnym procesie zastrzelony w więzieniu na Mokotowie.

W 1956 roku komandor Zbigniew Przybyszewski został zrehabilitowany.

Tekst: kpt. mar. Anna Sech