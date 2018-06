Piloci i terytorialsi będą się szkolić nad Pilicą

Było oczekiwanie, aby wojsko znowu pojawiło się w Nowym Mieście nad Pilicą, po 18 latach zostało ono spełnione – mówił minister Mariusz Błaszczak na spotkaniu z żołnierzami i lokalną społecznością. Na wyremontowanym tu lotnisku ćwiczą już podchorążowie z Dęblina, w przyszłości nad Pilicą powstanie także ośrodek szkolenia wojsk obrony terytorialnej.

Minister obrony Mariusz Błaszczak wziął udział w pokazie współdziałania WOT z wojskami operacyjnymi, który zorganizowano na terenach byłego 47 Szkolnego Pułku Śmigłowców. Szef MON przedstawił plany reaktywacji powojskowego obszaru i zapowiedział, że w Nowym Mieście nad Pilicą powstanie Ośrodek Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. – To będzie jeden z kilku ośrodków służących WOT do ćwiczeń z siłami powietrznymi i wojskami specjalnymi – mówił minister. – Ośrodek ma być przeznaczony do ćwiczeń podstawowych i specjalistycznych. Szkolić się tu będą m.in. operatorzy dronów rozpoznawczych i uderzeniowych, czyli nowoczesnej broni, w którą wyposażone jest Wojsko Polskie – precyzował Mariusz Błaszczak.

Infrastruktura obiektu umożliwi również prowadzenie kursów z przygotowania i zabezpieczenia lądowisk dla desantu czy zrzutowisk wojskowego zaopatrzenia. – Będziemy tu uczyć naszych żołnierzy integracji działań z siłami powietrznymi już od poziomu najniższego, czyli drużyny, plutonu i kompanii – dodał gen. bryg. Wiesław Kukuła, dowódca wojsk obrony terytorialnej.