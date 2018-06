Wojsko wróciło do Nowego Miasta nad Pilicą

W Nowym Mieście nad Pilicą powstaną ośrodki szkolenia WOT oraz szkolenia lotniczego podchorążych i studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, a także koszary 61 batalionu lekkiej piechoty w Grójcu - poinformował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

W sobotę szef MON podczas pobytu w Nowym Mieście nad Pilicą wziął udział w prezentacji praktycznego współdziałania Wojsk Obrony Terytorialnej z wojskami operacyjnymi, która odbyła się na dawnym lotnisku wojskowym. Minister zapoznał się także z prezentacją planowanego miejsca lokalizacji Ośrodka Szkolenia WOT, siedziby batalionu lekkiej piechoty oraz Zamiejscowego Ośrodka Szkolenia Lotniczego, które powstaną w Nowym Mieście na Pilicą. W spotkaniu, które połączone było z piknikiem wojskowym uczestniczył także marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski oraz dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła.

- Wojsko po 18 latach wróciło do Nowego Miasta nad Pilicą. To nie tylko ważne wydarzenie dla tego miasta, ale także dla wojska polskiego - powiedział minister. - To jest kwintesencja obrony naszego kraju. Wojska operacyjne będą wspierane przez Wojska Obrony Terytorialnej, które doskonale znają dane miejsce i są bardzo mocno związane z lokalną społecznością - stwierdził Mariusz Błaszczak, szef MON. Minister dodał, że potrzebne jest miejsce, by ćwiczyć takie współdziałanie. Dlatego - jak zapowiedział - na lotnisku w Nowym Mieście powstanie jeden z kilku ośrodków szkoleniowych WOT.