Kilkuset żołnierzy i wojskowy sprzęt w powietrzu

Główna część operacji odbyła się wczoraj późnym popołudniem. Z pięciu samolotów CASA desantowało się około 290 żołnierzy – spadochroniarzy z 6 Batalionu Powietrznodesantowego w Gliwicach (jednostka należy do 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie). Ze sobą mieli zasobniki indywidualne. – Z samolotu Hercules zrzucono również 18 zasobników towarowych ZT-100, w których znajdowała się między innymi zapasowa amunicja – mówi por. Niemyjska.

Desant obserwowali gen. broni Jarosław Mika, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, oraz generał Christopher Cavoli, dowódca US Army Europe. Obaj podkreślali, że „Saber Strike” to najważniejsze w tym roku natowskie ćwiczenia. – W ich trakcie do sprawdzianu z gotowości do realizacji zadań przygotowuje się Wielonarodowa Dywizja Północny Wschód. Również z tego powodu dla polskiego wojska to istotne wydarzenie – dodawał gen. Mika.

Nie odbył się natomiast planowany w Mirosławcu desant Amerykanów z 173 Brygady Powietrznodesantowej oraz skoczków armii izraelskiej, którzy pierwszy raz biorą udział w „Saber Strike” (Izrael nie należy do NATO). – Nie doszło do tego z powodów operacyjnych. Przedsięwzięcie to zaplanowane jest na dziś – mówi kpt. Krzysztof Płatek z Dowództwa Generalnego RSZ.

Manewry „Saber Strike’18” rozpoczęły się 3 czerwca i potrwają dwa tygodnie. Uczestniczy w nich ponad 10 tys. żołnierzy z 22 państw, najliczniejsza jest grupa amerykańska – organizatora ćwiczeń. Polska reprezentacją jest drugą pod względem liczby zaangażowanych żołnierzy. Istotną rolę podczas „Saber Strike ’18” odgrywają także batalionowe grupy bojowe, które w ramach wzmocnionej obecności NATO stacjonują na wschodniej flance.

Sojusznicy współdziałają w Polsce i Estonii, na Łotwie i Litwie. To ostatnie państwo jest głównym rejonem ćwiczeń.