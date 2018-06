Leopardy kontra Odra

Po odpowiednim przygotowaniu czołgów, tj. założeniu przez załogę zestawu do pokonywania przeszkody wodnej oraz wcześniejszym wykonaniu sprawdzenia szczelności czołgów, Leopardy mogły rozpocząć przeprawę. Pokonanie rzeki przez czołgi odbywa się po dnie. Kierowca, po zanurzeniu peryskopów traci całkowicie widoczność i jest zdany na swojego dowódcę, który na czas przeprawy znajduje się na szczycie szybu wentylacyjno-ewakuacyjnego. Zgranie załogi jest niezwykle ważnym elementem, dowódca jest w tym momencie oczami kierowcy. - Kierowca w trakcie samej przeprawy nic nie widzi, jednak w czasie przygotowania czołgu do pokonania rzeki, odgrywa bardzo ważną rolę. Sprawdza czołg pod kątem sprawności technicznej, ocenia czy wszystkie urządzenia poprawnie działają. A w trakcie samej przeprawy musi zdać się na swojego dowódcę i tak naprawdę wykazać wysokimi umiejętnościami na zajmowanym stanowisku. Jazda pod wodą w zasadzie nie różni się od takiej po drodze, oczywiście poza tym, że nie widać co dzieje się na zewnątrz. Silnik Leoparda zagłusza wszelkie odgłosy z zewnątrz, więc przy zamkniętym włazie czasem można zapomnieć, że jest się pod wodą – powiedział kierowca czołgu Leopard 2A4 szeregowy Krzysztof Micinowski.

Ośrodek ćwiczeń Biała Góra jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie żołnierze, wraz z pojazdami wykonują przeprawę wodną przez rzekę. – Szkolenie z pokonywania szerokiej przeszkody wodnej odbywa się co roku, dlatego dla większości żołnierzy nie jest to nic nowego. Takie szkolenie wymaga jednak specjalnego cyklu przygotowań. Żołnierze z batalionu czołgów, oprócz szkolenia programowego na obiektach brygady, szkolą się także w ośrodkach w Gdyni oraz Czarnym, gdzie przygotowywani są to zadań, które realizują właśnie teraz w OC Biała Góra – powiedział dowódca 1 Batalionu Czołgów podpułkownik Krzysztof Kacperek.

Gdy wszystkie Leopardy z 4 kompanii czołgów przejechały na drugi brzeg rzeki i z powrotem, do wykonywania zadań przystąpili czołgiści z Ośrodka Szkolenia Leopard (OSL). - Instruktorzy z OSL realizowali dzisiaj zajęcia z przygotowania czołgu Leopard 2A5 do pokonania przeszkody wodnej. Celem tych zajęć była weryfikacja różnic w zakresie wyposażenia przeprawowego do czołgów Leopard 2A4 i 2A5 oraz praktyczne sprawdzenie przygotowania czołgu Leopard 2A5 do pokonania przeszkody wodnej. Podczas metodycznych zajęć pokazowych, w których uczestniczyli wszyscy instruktorzy z OSL, począwszy od kursu logistyki, aż do kursu załóg, doskonalono umiejętności żołnierzy i weryfikowano zapisy instrukcji opracowanej przez kadrę OSL. Zostały omówione i praktycznie zaprezentowane wszystkie czynności związane z przygotowaniem czołgu do przeprawy po dnie i do brodzenia. W trakcie zajęć zwracano uwagę na różnice pomiędzy czołgiem Leopard 2A4 i 2A5 w tym zakresie – tak podsumował szkolenie komendant OSL major Marcin Wdowiak.

Oprócz czołgistów w OC Biała Góra obecni byli również żołnierze z kompanii saperów, którzy także przeprawiali się przez Odrę. Saperzy wykorzystywali do tego celu łodzie desantowe oraz pływające transportery samobieżne (PTS), na których rzekę pokonywali zarówno ludzie, jak i pojazdy kołowe.

Zadanie wykonane, wtorkowa przeprawa przez rzekę zakończona. Ci, którzy pokonali Odrę, rozpoczęli powroty do macierzystej jednostki. Jednak szkolenie z pokonywania przeszkody wodnej odbywają wszystkie pododdziały 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Bez względu na specyfikę wykonywanych zadań czy posiadany sprzęt i wyposażenie żołnierze muszą być przygotowani na taką ewentualność.

Test: kpt. Katarzyna Sawicka