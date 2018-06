W boju i potrzebie krwi nie szczędząc

29 maja 2018 roku obchodziliśmy Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa. W jednostkach wojskowych 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w ostatnich dniach odbył się cykl akcji krwiodawstwa pod wspólnym hasłem: „W boju i potrzebie krwi nie szczędząc…”.

Żołnierze, pracownicy resortu obrony narodowej i dawcy spoza jednostek mogli przyłączyć się do akcji w Rzeszowie, Przemyślu, Jarosławiu, Nisku, Żurawicy i Kłodzku. Na hasło „Szacunek i wsparcie” w Rzeszowskim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa można było dołączyć do kampanii i otrzymać specjalną, okolicznościową pieczątkę do legitymacji Honorowego Dawcy Krwi. Pobieranie krwi odbywało się też w innych jednostkach wojskowych w kraju między innymi w Brzegu, Sandomierzu, Szczecinie czy Stargardzie. W sumie do akcji przystąpiło ponad 600 dawców.

Akcje honorowego krwiodawstwa były okazją do złożenia hołdu wszystkim kobietom i mężczyznom, którzy uczestniczyli, uczestniczą i będą uczestniczyć w operacjach pokojowych ONZ i działaniach poza granicami Polski, oraz aby uczcić pamięć tych, którzy w sprawie pokoju oddali życie.