Open Air Day w Królewie Malborskim

Ci, którzy w sobotę przyjadą na lotnisko w Królewie Malborskim, mogą liczyć na wiele atrakcji. W programie m.in. pokazy skoczków spadochronowych z Aeroklubu Gdańskiego oraz loty widokowe na lekkich samolotach Cessna. Dla pasjonatów lotnictwa przygotowane zostaną wystawy statków powietrznych. Na płycie lotniska staną wojskowe MiG-i 29, Su-22, śmigłowce Mi-24 i W-3 Sokół, samolot M-28 Bryza oraz bezzałogowiec Orbiter z 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. Wizyta na lotnisku będzie też okazją do obejrzenia z bliska wojskowego sprzętu i wyposażenia wojsk lądowych. Zaprezentuje się m.in. czołg PT-91 Twardy, wyrzutnia rakietowa WR-40 Langusta, Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej – RWŁC-10/T, radar NUR-15M, armaty przeciwlotnicze. Sprzętem inżynieryjnym pochwalą się saperzy. Żołnierze pokażą trał przeciwminowy Bożena oraz robota do podejmowania niebezpiecznych obiektów.

Dzień Otwartego Lotniska jest organizowany przez 22 Bazę Lotnictwa Taktycznego przy współudziale Malborskiego Stowarzyszenia Lotników oraz władz miasta Malbork. Taka impreza odbywa się raz w roku i zawsze cieszy się ogromną popularnością. – W ciągu roku przyjmujemy oczywiście wycieczki szkolne czy grupy zorganizowane, ale ten dzień, organizowany z tak dużym rozmachem, to jedyna okazja w roku, by mogli odwiedzić ją wszyscy. Poza tym to największe tego typu wydarzenie na całym Pomorzu – mówi mjr Tomasz Basarab, rzecznik prasowy 22 Bazy.

Pokazy w powietrzu i coś dla ducha

Główną częścią Open Air Day będą pokazy samolotów. – To ta część imprezy, na którą publiczność czeka najbardziej. Pokazy odbędą się w dwóch blokach, o godz. 11.30, a potem o 14 – mówi mjr Basarab.

Pokazy w powietrzu zainauguruje lot TS-11 Iskra, maszyny wyprodukowanej w 1974 roku. W czasie swojej służby samolot wylatał 2880 godzin i 39 minut, wykonując 6100 lądowań. Ostatni lot „w służbie” odbył się 14 kwietnia 2004 roku, dwa lata później samolot wycofano z eksploatacji i przekazano do Agencji Mienia Wojskowego. W listopadzie 2013 roku samolot trafił do Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła. W ciągu pół roku został odbudowany, a w 2014 roku odbył się jego oblot w powietrzu.

Gościem pokazów będzie, ciesząca się dużą popularnością widzów, cywilna formacja 3AT3. To zespół składający się z małych, dwuosobowych samolotów turystycznych polskiej produkcji AT-3 R-100. Przed publicznością zaprezentuje się też zespół pokazowy z 22 Bazy – „Fulcrum Drivers Demo Team”. Latający na MiG-u 29 por. pil. Rafał Pinkowski, pierwszy pilot pokazowy w historii 22 Bazy, zademonstruje wiązankę podniebnych ewolucji. W powietrzu nie zabraknie także dwóch myśliwców Su-22 z 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego ze Świdwina.

Podczas całej imprezy będzie można obserwować praktyczne pokazy wyszkolenia innych służb. Funkcjonariusze służby więziennej pokażą działanie grupy szturmowej, a strażacy zaprezentują pokaz ratownictwa drogowego z wykorzystaniem powypadkowego wraku.

Nie zabraknie atrakcji kulturalnych. Na scenie będzie można zobaczyć Zespół Pieśni i Tańca 22 BLT „Malbork”, grupę wokalną Secret Garden Singers oraz Zespół Tańca i Piosenki „Uśmiech” z Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji w Malborku. Najmłodsi będą mogli spędzić czas pod okiem harcerzy z hufca ZHP Malbork i animatorek z Grupy Teatralnej „No i Dobra!” z klubu 22 Bazy.

Na płycie lotniska zaprezentują się też grupy rekonstrukcyjne i organizacje probronne. Pojawią się m.in. członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Marienburg” oraz Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo-Kolekcjonerskiego „Gward”.

Na pokazy przyjedź na rowerze

– Bazując na doświadczeniach z lat ubiegłych, szacujemy, że na lotnisku pojawi się ponad 15 tysięcy osób. Tym bardziej, że prognozy przewidują ładną, słoneczną pogodę. Ona zawsze w jakiś sposób determinuje zainteresowanie – mówi rzecznik 22 Bazy. Organizatorzy zapewniają, że miejsca wystarczy dla każdego. Ale zachęcają, by samochody zostawić przy domach. – Dojazd do lotniska jest jeden, trasą Malbork–Elbląg, więc siłą rzeczy trzeba się liczyć z korkami. Dlatego zachęcamy do przyjazdu na przykład rowerem – to tylko pięć kilometrów od centrum Malborka, na pewno będzie szybciej niż autem – dodaje major.

Chętni mogą też wybrać podróż pociągiem. Po raz drugi spółka PKP wyszła naprzeciw uczestnikom imprezy – w dniu imprezy składy pociągów do Królewa Malborskiego zostaną wydłużone, a na stacji – zlokalizowanej zaledwie 200 metrów od miejsca imprezy – będą też zatrzymywać się pociągi, które na co dzień tu nie stają.

22 Baza Lotnictwa Taktycznego powstała 1 stycznia 2011 roku. Jest podporządkowana 1 Skrzydłu Lotnictwa Taktycznego. Główne wyposażenie bazy stanowią myśliwce MiG-29. Jednostka zabezpiecza i ubezpiecza loty bojowe statków powietrznych, prowadzi też szkolenie lotnicze pilotów eskadr lotnictwa taktycznego.